Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Затриманого заступника міністра звільнять з посади – Мінінфраструктури

Катерина ТищенкоСубота, 21 січня 2023, 20:29
Василь Лозинський, фото Мінрегіону

Затриманий НАБУ заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василь Лозинський буде звільнений із займаної посади.

Джерело: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури у Facebook

Дослівно: "За інформацією ЗМІ, НАБУ провело обшуки та затримали заступника міністра. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України надає повне сприяння слідству.

Василь Лозинский буде звільнений із займаної посади. Відповідне розпорядження щодо підготовки необхідних документів вже надано віце-премʼєр-міністром з відновлення України Олександром Кубраковим".

Що передувало: За даними УП, НАБУ провело обшуки та затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського через хабар.

Джерела УП повідомили, що Лозинського звинувачують в отриманні хабара в розмірі 400 тисяч доларів при закупівлі генераторів. 

Теми: МінінфраструктурихабарНАБУ
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Естонія в рамках рекордного пакету допомоги віддає Україні усі свої гаубиці 155 мм

У Кабміні готують перестановки – джерела

фотоВ Росії ППО вже встановили на Валдаї: захищатиме резиденцію Путіна — ЗМІ

Арахамія анонсував "активні посадки" уже навесні

ЗМІ повідомили, хто стане наступним керівником апарату адміністрації Байдена

Зеленський: Коли у Росії тисяча танків, передані нам 10-50 не вирішать проблему

Усі новини...
Мінінфраструктури
НАБУ затримало заступника міністра через хабар на генераторах – джерела
Рада дала Кубракову нову посаду
У Раду надійшла заява Кубракова на звільнення з посади міністра Інфраструктури
Останні новини
11:13
Естонія в рамках рекордного пакету допомоги віддає Україні усі свої гаубиці 155 мм
11:11
"Укренерго": Дефіцит потужності зріс, у п'яти областях – аварійні відключення
11:08
Чому історія України у 2023 році не є обов'язковою для вступу – пояснення УЦОЯО
10:55
В Білорусі вночі на Мозирському НПЗ сталася пожежа
10:51
фото, відеоСБУ: Затримано сумчанина, який мав шпигувати в ОВА для ФСБ
10:48
Рогозін заявив, що з космосу побачив, чим по ньому стріляли, і готує "возмєздіє"
10:40
Посол України про нове вето Угорщини: у ЄС є червоні лінії, які не можна переходити
10:39
Окупанти поливають вогнем Авдіївку, біля Бахмута і Соледара активні бої – ОВА
10:27
Нафта починає тиждень зі зниження, але очікується ріст цін через попит в Китаї
10:09
У Кабміні готують перестановки – джерела
Усі новини...