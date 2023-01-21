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Затриманого заступника міністра звільнять з посади – Мінінфраструктури

Катерина ТищенкоСубота, 21 січня 2023, 19:29
Затриманого заступника міністра звільнять з посади – Мінінфраструктури
Василь Лозинський, фото Мінрегіону

Затриманий НАБУ заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василь Лозинський буде звільнений із займаної посади.

Джерело: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури у Facebook

Дослівно: "За інформацією ЗМІ, НАБУ провело обшуки та затримали заступника міністра. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України надає повне сприяння слідству.

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Василь Лозинский буде звільнений із займаної посади. Відповідне розпорядження щодо підготовки необхідних документів вже надано віце-премʼєр-міністром з відновлення України Олександром Кубраковим".

Що передувало: За даними УП, НАБУ провело обшуки та затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського через хабар.

Джерела УП повідомили, що Лозинського звинувачують в отриманні хабара в розмірі 400 тисяч доларів при закупівлі генераторів. 

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Теми: МінінфраструктурихабарНАБУ
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