Затриманого заступника міністра звільнять з посади – Мінінфраструктури

Затриманий НАБУ заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василь Лозинський буде звільнений із займаної посади.

Джерело: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури у Facebook

Дослівно: "За інформацією ЗМІ, НАБУ провело обшуки та затримали заступника міністра. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України надає повне сприяння слідству.

Василь Лозинский буде звільнений із займаної посади. Відповідне розпорядження щодо підготовки необхідних документів вже надано віце-премʼєр-міністром з відновлення України Олександром Кубраковим".

Що передувало: За даними УП, НАБУ провело обшуки та затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського через хабар.

Джерела УП повідомили, що Лозинського звинувачують в отриманні хабара в розмірі 400 тисяч доларів при закупівлі генераторів.