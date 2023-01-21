Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Задержанного замминистра уволят с должности – Мининфраструктуры

Катерина ТищенкоСуббота, 21 января 2023, 19:29
Задержанного замминистра уволят с должности – Мининфраструктуры
Василий Лозинский, фото Минрегиона

Задержанный НАБУ заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василий Лозинский будет уволен с занимаемой должности.

Источник: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры в Facebook

Дословно: "По информации СМИ, НАБУ провело обыски и задержали заместителя министра. Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины оказывает полное содействие следствию.

Реклама:

Василий Лозинский будет уволен с занимаемой должности. Соответствующее распоряжение по подготовке необходимых документов уже предоставлено вице-премьер-министром по восстановлению Украины Александром Кубраковым".

Что предшествовало: По данным УП, НАБУ провело обыски и задержало заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского из-за взятки.

Источники УП сообщили, что Лозинского обвиняют в получении взятки в размере 400 тысяч долларов при закупке генераторов. 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: МининфраструктурывзяткаНАБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Мининфраструктуры
Кубраков: Не можем подтвердить заявление РФ об осмотре судна, но сам факт спекуляций – нарушение
Завершено следствие по делу экс-министра инфраструктуры Пивоварского
Мининфраструктуры инициирует сокращение разрешений на международные пассажирские перевозки
Последние новости
04:50
Во Львове прогремел взрыв
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: