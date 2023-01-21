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Задержанного замминистра уволят с должности – Мининфраструктуры

Катерина ТищенкоСуббота, 21 января 2023, 20:29
Василий Лозинский, фото Минрегиона

Задержанный НАБУ заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василий Лозинский будет уволен с занимаемой должности.

Источник: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры в Facebook

Дословно: "По информации СМИ, НАБУ провело обыски и задержали заместителя министра. Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины оказывает полное содействие следствию.

Василий Лозинский будет уволен с занимаемой должности. Соответствующее распоряжение по подготовке необходимых документов уже предоставлено вице-премьер-министром по восстановлению Украины Александром Кубраковым".

Что предшествовало: По данным УП, НАБУ провело обыски и задержало заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского из-за взятки.

Источники УП сообщили, что Лозинского обвиняют в получении взятки в размере 400 тысяч долларов при закупке генераторов. 

Темы: МининфраструктурывзяткаНАБУ
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