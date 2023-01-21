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Сумщина: росіяни у суботу завдали 115 ударів, є руйнування й поранений

Катерина ТищенкоСубота, 21 січня 2023, 23:45
Дмитро Живицький, фото з Facebook

По 5 прикордонних громадах Сумщини росіяни у суботу завдали 115 ударів.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

Деталі: Під обстрілами були Есманьська, Новослобідська, Білопільська, Шалигинська й Краснопільська громади.

Есманьську громаду ворог обстріляв із мінометів (16 прильотів) та ствольної артилерії (28 прильотів).

Внаслідок обстрілів осколками поранений 17-річний хлопець у селі Студенок. Зруйнований один житловий будинок – у нього потрапила міна. Ще близько 10 осель пошкоджені. В одному домогосподарстві убило корову і маленьке теля.

Новослобідську громаду росіяни обстріляли із мінометів, 40 прильотів.

Краснопільська громада: 9 ворожих мін вибухнули на прикордонні.

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По Білопільській громаді противник бив із мінометів (15 прильотів) та артилерії (7 прильотів).

Шалигинська громада: ворог відкривав вогонь із кулемету (10 черг) в напрямку української території.

Теми: Сумська областьвійна
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