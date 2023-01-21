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Сумщина: россияне в субботу нанесли 115 ударов, есть разрушения и раненый

Катерина ТищенкоСуббота, 21 января 2023, 23:45
Дмитрий Живицкий, фото из Facebook

По 5 приграничных общинах Сумщины россияне в субботу нанесли 115 ударов.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

Детали: Под обстрелами были Эсманьская, Новослободская, Белопольская, Шалыгинская и Краснопольская общины.

Эсманьскую общину враг обстрелял из минометов (16 прилетов) и ствольной артиллерии (28 прилетов).

В результате обстрелов осколками ранен 17-летний парень в селе Студенок. Разрушен один жилой дом - в него попала мина. Еще около 10 домов повреждены. В одном домохозяйстве убило корову и маленького теленка.

Новослободскую общину россияне обстреляли из минометов, 40 прилетов.

Краснопольская община: 9 вражеских мин взорвались на границе.

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По Белопольской общине противник бил из минометов (15 прилетов) и артиллерии (7 прилетов).

Шалыгинская община: враг открывал огонь из пулемета (10 очередей) в направлении украинской территории.

Темы: Сумская областьвойна
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