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Фінляндія заморозила російських активів майже на €200 млн

"Українська правда"Неділя, 22 січня 2023, 02:53
Фінляндія заморозила російських активів майже на €200 млн
ПРАПОР ФІНЛЯНДІЇ, ФОТО GETTY IMAGES

У Фінляндії вже заморозили активи росіян на суму €187 млн.

Джерело: видання Yle

Деталі: Як повідомляє Yle, справами заморожених активів у Фінляндії займається Управління зі стягнення боргів. Наразі відомство заморозило активи на суму €187 млн.

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"Це нерухомість, акції, машини, яхти, літаки. Найрізноманітніше майно, що має цінність", – розповів начальник відділу санкцій МЗС Піа Сааріваара.

Нагадаємо: За даними Reuters, десятий пакет санкцій ЄС проти Росії буде готовий до річниці повномасштабного вторгнення.

Теми: санкціїРосіяФінляндія
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