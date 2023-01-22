Фінляндія заморозила російських активів майже на €200 млн

У Фінляндії вже заморозили активи росіян на суму €187 млн.

Джерело: видання Yle

Деталі: Як повідомляє Yle, справами заморожених активів у Фінляндії займається Управління зі стягнення боргів. Наразі відомство заморозило активи на суму €187 млн.

"Це нерухомість, акції, машини, яхти, літаки. Найрізноманітніше майно, що має цінність", – розповів начальник відділу санкцій МЗС Піа Сааріваара.

Нагадаємо: За даними Reuters, десятий пакет санкцій ЄС проти Росії буде готовий до річниці повномасштабного вторгнення.