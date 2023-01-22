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Финляндия заморозила российских активов почти на €200 млн

"Украинская правда"Воскресенье, 22 января 2023, 03:53
ФЛАГ ФИНЛЯНДИИ, ФОТО GETTY IMAGES

В Финляндии уже заморозили активы россиян на сумму €187 млн.

Источник: издание Yle

Детали: Как сообщает Yle, делами замороженных активов в Финляндии занимается Управление по взысканию долгов. На данный момент ведомство заморозило активы на сумму €187 млн.

"Это недвижимость, акции, машины, яхты, самолеты. Самое разное имущество, имеющее ценность", – рассказал начальник отдела санкций МИД Пиа Саариваара.

Напомним: По данным Reuters, десятый пакет санкций ЕС против России будет готов к годовщине полномасштабного вторжения.

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Темы: санкцииРосcияФинляндия
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