Финляндия заморозила российских активов почти на €200 млн

В Финляндии уже заморозили активы россиян на сумму €187 млн.

Источник: издание Yle

Детали: Как сообщает Yle, делами замороженных активов в Финляндии занимается Управление по взысканию долгов. На данный момент ведомство заморозило активы на сумму €187 млн.

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"Это недвижимость, акции, машины, яхты, самолеты. Самое разное имущество, имеющее ценность", – рассказал начальник отдела санкций МИД Пиа Саариваара.

Напомним: По данным Reuters, десятый пакет санкций ЕС против России будет готов к годовщине полномасштабного вторжения.