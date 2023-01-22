У будинку Байдена знайшли нову порцію документів з грифом "таємно"

Слідчі ФБР знайшли в будинку президента США Джо Байдена у Вілмінгтоні, штат Делавер, нові секретні документи.

Джерело: телеканал CNN з посиланням на слова адвоката американського президента Боба Бауера

Деталі: Адвокат Байдена повідомив, що у п’ятницю під час обшуку, який тривав 13 годин, Міністерство юстиції США виявило шість документів із грифом "таємно" та супутні матеріали.

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Зазначається, що знайдені документи відносяться до часів роботи Байдена в Сенаті та на посаді віце-президента. Слідчі також вилучили для подальшого вивчення особисті рукописні нотатки Байдена тих часів.

Як повідомляє CNN, ФБР провело обшук у помешканні президента США за згодою його адвокатів та за їхньої присутності. Сам Байден і його дружина Джилл не були присутні під час обшуку.

Що цьому передувало:

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