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У будинку Байдена знайшли нову порцію документів з грифом "таємно"

"Українська правда"Неділя, 22 січня 2023, 04:54
ДЖО БАЙДЕН. ФОТО: TWITTER ПРЕЗИДЕНТА США

Слідчі ФБР знайшли в будинку президента США Джо Байдена у Вілмінгтоні, штат Делавер, нові секретні документи.

Джерело: телеканал CNN з посиланням на слова адвоката американського президента Боба Бауера

Деталі: Адвокат Байдена повідомив, що у п’ятницю під час обшуку, який тривав 13 годин, Міністерство юстиції США виявило шість документів із грифом "таємно" та супутні матеріали.

Зазначається, що знайдені документи відносяться до часів роботи Байдена в Сенаті та на посаді віце-президента. Слідчі також вилучили для подальшого вивчення особисті рукописні нотатки Байдена тих часів.

Як повідомляє CNN, ФБР провело обшук у помешканні президента США за згодою його адвокатів та за їхньої присутності. Сам Байден і його дружина Джилл не були присутні під час обшуку.

Що цьому передувало:

  • У січні юристи Білого дому виявили у домівці Джо Байдена у Делавері партію секретних документів, на додачу до старих документів, знайдених в аналітичному центрі команди Байдена у Вашингтоні.
  • Генеральний прокурор США Меррік Гарленд призначив спеціального прокурора Роберта Гура для розслідування поводження Байдена із секретними документами.

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Теми: БайденобшукиСША
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