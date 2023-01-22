Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В доме Байдена нашли новую порцию документов с грифом "секретно"

"Украинская правда"Воскресенье, 22 января 2023, 03:54
В доме Байдена нашли новую порцию документов с грифом секретно
ДЖО БАЙДЕН. ФОТО: TWITTER ПРЕЗИДЕНТА США

Следователи ФБР нашли в доме президента США Джо Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр, новые секретные документы.

Источник: телеканал CNN со ссылкой на слова адвоката американского президента Боба Бауэра

Детали: Адвокат Байдена сообщил, что в пятницу во время обыска, который длился 13 часов, Министерство юстиции США обнаружило шесть документов с грифом "секретно" и сопутствующие материалы.

Реклама:

Отмечается, что найденные документы относятся ко временам работы Байдена в Сенате и на посту вице-президента. Следователи также изъяли для дальнейшего изучения личные рукописные заметки Байдена тех времен.

Как сообщает CNN, ФБР провело обыск в доме президента США с согласия его адвокатов и в их присутствии. Сам Байден и его жена Джилл не присутствовали при обыске.

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • В январе юристы Белого дома обнаружили в доме Джо Байдена в Делавэре партию секретных документов, в дополнение к старым документам, найденным в аналитическом центре команды Байдена в Вашингтоне.
  • Генеральный прокурор США Меррик Гарленд назначил специального прокурора Роберта Гура для расследования обращения Байдена с секретными документами.

Темы: БайденобыскиСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Байден
Байден планирует визит во Вьетнам – Белый дом
Зеленский и Байден говорили о передаче F-16 Украине и наказании России
Лидерство США в поддержке Украины направило дугу истории в сторону добра – Зеленский
Последние новости
04:50
Во Львове прогремел взрыв
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: