В доме Байдена нашли новую порцию документов с грифом "секретно"

Следователи ФБР нашли в доме президента США Джо Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр, новые секретные документы.

Источник: телеканал CNN со ссылкой на слова адвоката американского президента Боба Бауэра

Детали: Адвокат Байдена сообщил, что в пятницу во время обыска, который длился 13 часов, Министерство юстиции США обнаружило шесть документов с грифом "секретно" и сопутствующие материалы.

Отмечается, что найденные документы относятся ко временам работы Байдена в Сенате и на посту вице-президента. Следователи также изъяли для дальнейшего изучения личные рукописные заметки Байдена тех времен.

Как сообщает CNN, ФБР провело обыск в доме президента США с согласия его адвокатов и в их присутствии. Сам Байден и его жена Джилл не присутствовали при обыске.

Что этому предшествовало:

В январе юристы Белого дома обнаружили в доме Джо Байдена в Делавэре партию секретных документов, в дополнение к старым документам, найденным в аналитическом центре команды Байдена в Вашингтоне.

Генеральный прокурор США Меррик Гарленд назначил специального прокурора Роберта Гура для расследования обращения Байдена с секретными документами.