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Оборона Бахмута є стратегічно обґрунтованою операцією – ISW

"Українська правда"Неділя, 22 січня 2023, 05:59
Оборона Бахмута є стратегічно обґрунтованою операцією – ISW
РОЗБОМБЛЕНИЙ БАХМУТ НА СУПУТНИКОВОМУ ФОТО MAXAR

Оборона Бахмута є стратегічно правильною операцією, незважаючи на ціну, яку платить Україна, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Джерело: звіт ISW

Дослівно: "Оборона Бахмута, ймовірно, є стратегічно обґрунтованою, незважаючи на ціну, яку платить Україна. Хоча витрати, пов'язані з продовженням оборони Бахмута, значні і, ймовірно, включають альтернативні витрати, пов'язані з потенційними контрнаступальними операціями в інших місцях, Україна заплатила б значно більшу ціну, якби дозволила російським військам легко взяти Бахмут.

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Сам по собі Бахмут не має оперативного або стратегічного значення, але якби російські війська взяли його відносно швидко та легко, вони могли б розраховувати на розширення наступальних операцій, які змусили б Україну будувати поспішні оборонні позиції на менш сприятливій місцевості". 

Деталі: В інституті наголосили, що українські війська раніше використовували аналогічну модель поступового виснаження росіян, через що в гонитві за незначними тактичними успіхами їхні операції у певних районах завершувалися після місяців великих втрат особового складу і техніки.

"На початку літа 2022 року російські війська впродовж кількох місяців намагалися прорвати ефективну українську оборону в Сєвєродонецьку і Лисичанську. Росіяни захопили Лисичанськ тільки після організованого відходу українських військ з цього району. Однак захоплення Лисичанська та адміністративного кордону Луганської області швидко виявилося оперативно незначним для російських сил, а кінцевим результатом української оборони цього регіону стало вимушене завершення російського наступу на Луганщині, що призвело до загальної стагнації російських наступальних операцій на Донбасі влітку та восени 2022 року", – йдеться у звіті ISW.

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Аналітики вважають, що українська оборона Бахмута, ймовірно, сприятиме аналогічному результату, зазначивши, що російські сили перекидають у цей район живу силу і техніку з травня 2022 року і поки що не досягли будь-яких оперативно значущих успіхів, які б серйозно загрожували українській обороні цього району.

ISW продовжує вважати, що українські сили ефективно стримують російські війська і техніку в районі Бахмута, тим самим стримуючи здатність Росії вести наступальні дії на інших напрямках.

Що цьому передувало: Напередодні видання AFP з посиланням на умовах анонімності на американського високопосадовця повідомило, що США радять українському керівництву зосередити увагу на контрнаступі на півдні, а не на боях за Бахмут на Донеччині.

Теми: БахмутЗбройні силиРосіявійна
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