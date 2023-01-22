Оборона Бахмута является стратегически обоснованной операцией – ISW

Оборона Бахмута является стратегически правильной операцией, несмотря на цену, которую платит Украина, считают аналитики Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Дословно: "Оборона Бахмута, вероятно, является стратегически обоснованной, несмотря на цену, которую платит Украина. Хотя расходы, связанные с продолжением обороны Бахмута, значительны и, вероятно, включают альтернативные расходы, связанные с потенциальными контрнаступательными операциями в других местах, Украина заплатила бы значительно большую цену, если бы позволила российским войскам легко взять Бахмут.

Реклама:

Сам по себе Бахмут не имеет оперативного или стратегического значения, но если бы российские войска взяли его относительно быстро и легко, они могли бы рассчитывать на расширение наступательных операций, которые заставили бы Украину строить поспешные оборонительные позиции на менее благоприятной местности".

Детали: В институте отметили, что украинские войска ранее использовали аналогичную модель постепенного истощения россиян, из-за чего в погоне за незначительными тактическими успехами их операции в определенных районах завершались после месяцев больших потерь личного состава и техники.

"В начале лета 2022 года российские войска в течение нескольких месяцев пытались прорвать эффективную украинскую оборону в Северодонецке и Лисичанске. Россияне захватили Лисичанск только после организованного отхода украинских войск из этого района. Однако захват Лисичанска и административной границы Луганской области быстро оказался оперативно незначительным для российских сил, а конечным результатом украинской обороны этого региона стало вынужденное завершение российского наступления на Луганщине, что привело к общей стагнации российских наступательных операций на Донбассе летом и осенью 2022 года", – говорится в отчете ISW.

ВИДЕО ДНЯ

Аналитики считают, что украинская оборона Бахмута, вероятно, будет способствовать аналогичному результату, отметив, что российские силы перебрасывают в этот район живую силу и технику с мая 2022 года и пока не достигли каких-либо оперативно значимых успехов, которые бы серьезно угрожали украинской обороне этого района.

ISW продолжает считать, что украинские силы эффективно сдерживают российские войска и технику в районе Бахмута, тем самым сдерживая способность России вести наступательные действия на других направлениях.

Что этому предшествовало: Накануне издание AFP со ссылкой на условиях анонимности на американского чиновника сообщило, что США советуют украинскому руководству сосредоточить внимание на контрнаступлении на юге, а не на боях за Бахмут в Донецкой области.