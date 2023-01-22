Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оборона Бахмута является стратегически обоснованной операцией – ISW

"Украинская правда"Воскресенье, 22 января 2023, 05:59
Оборона Бахмута является стратегически обоснованной операцией – ISW
РАЗБОМБЛЕННЫЙ БАХМУТ НА СПУТНИКОВОМ ФОТО MAXAR

Оборона Бахмута является стратегически правильной операцией, несмотря на цену, которую платит Украина, считают аналитики Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Дословно: "Оборона Бахмута, вероятно, является стратегически обоснованной, несмотря на цену, которую платит Украина. Хотя расходы, связанные с продолжением обороны Бахмута, значительны и, вероятно, включают альтернативные расходы, связанные с потенциальными контрнаступательными операциями в других местах, Украина заплатила бы значительно большую цену, если бы позволила российским войскам легко взять Бахмут.

Реклама:

Сам по себе Бахмут не имеет оперативного или стратегического значения, но если бы российские войска взяли его относительно быстро и легко, они могли бы рассчитывать на расширение наступательных операций, которые заставили бы Украину строить поспешные оборонительные позиции на менее благоприятной местности". 

Детали: В институте отметили, что украинские войска ранее использовали аналогичную модель постепенного истощения россиян, из-за чего в погоне за незначительными тактическими успехами их операции в определенных районах завершались после месяцев больших потерь личного состава и техники.

"В начале лета 2022 года российские войска в течение нескольких месяцев пытались прорвать эффективную украинскую оборону в Северодонецке и Лисичанске. Россияне захватили Лисичанск только после организованного отхода украинских войск из этого района. Однако захват Лисичанска и административной границы Луганской области быстро оказался оперативно незначительным для российских сил, а конечным результатом украинской обороны этого региона стало вынужденное завершение российского наступления на Луганщине, что привело к общей стагнации российских наступательных операций на Донбассе летом и осенью 2022 года", – говорится в отчете ISW.

ВИДЕО ДНЯ

Аналитики считают, что украинская оборона Бахмута, вероятно, будет способствовать аналогичному результату, отметив, что российские силы перебрасывают в этот район живую силу и технику с мая 2022 года и пока не достигли каких-либо оперативно значимых успехов, которые бы серьезно угрожали украинской обороне этого района.

ISW продолжает считать, что украинские силы эффективно сдерживают российские войска и технику в районе Бахмута, тем самым сдерживая способность России вести наступательные действия на других направлениях.

Что этому предшествовало: Накануне издание AFP со ссылкой на условиях анонимности на американского чиновника сообщило, что США советуют украинскому руководству сосредоточить внимание на контрнаступлении на юге, а не на боях за Бахмут в Донецкой области.

Темы: БахмутВооруженные силыРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Россияне повредили предприятие на Днепропетровщине
Из более 200 танков "Leopard 2" Германия может передать Украине 19 – СМИ
Новый министр обороны Германии сообщил о планах посетить Украину
Силы обороны отбили вражеские атаки возле 10 населенных пунктов – Генштаб
Последние новости
04:50
Во Львове прогремел взрыв
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: