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Оборона Бахмута является стратегически обоснованной операцией – ISW

"Украинская правда"Воскресенье, 22 января 2023, 06:59
РАЗБОМБЛЕННЫЙ БАХМУТ НА СПУТНИКОВОМ ФОТО MAXAR

Оборона Бахмута является стратегически правильной операцией, несмотря на цену, которую платит Украина, считают аналитики Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Дословно: "Оборона Бахмута, вероятно, является стратегически обоснованной, несмотря на цену, которую платит Украина. Хотя расходы, связанные с продолжением обороны Бахмута, значительны и, вероятно, включают альтернативные расходы, связанные с потенциальными контрнаступательными операциями в других местах, Украина заплатила бы значительно большую цену, если бы позволила российским войскам легко взять Бахмут.

Сам по себе Бахмут не имеет оперативного или стратегического значения, но если бы российские войска взяли его относительно быстро и легко, они могли бы рассчитывать на расширение наступательных операций, которые заставили бы Украину строить поспешные оборонительные позиции на менее благоприятной местности". 

Детали: В институте отметили, что украинские войска ранее использовали аналогичную модель постепенного истощения россиян, из-за чего в погоне за незначительными тактическими успехами их операции в определенных районах завершались после месяцев больших потерь личного состава и техники.

"В начале лета 2022 года российские войска в течение нескольких месяцев пытались прорвать эффективную украинскую оборону в Северодонецке и Лисичанске. Россияне захватили Лисичанск только после организованного отхода украинских войск из этого района. Однако захват Лисичанска и административной границы Луганской области быстро оказался оперативно незначительным для российских сил, а конечным результатом украинской обороны этого региона стало вынужденное завершение российского наступления на Луганщине, что привело к общей стагнации российских наступательных операций на Донбассе летом и осенью 2022 года", – говорится в отчете ISW.

Аналитики считают, что украинская оборона Бахмута, вероятно, будет способствовать аналогичному результату, отметив, что российские силы перебрасывают в этот район живую силу и технику с мая 2022 года и пока не достигли каких-либо оперативно значимых успехов, которые бы серьезно угрожали украинской обороне этого района.

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ISW продолжает считать, что украинские силы эффективно сдерживают российские войска и технику в районе Бахмута, тем самым сдерживая способность России вести наступательные действия на других направлениях.

Что этому предшествовало: Накануне издание AFP со ссылкой на условиях анонимности на американского чиновника сообщило, что США советуют украинскому руководству сосредоточить внимание на контрнаступлении на юге, а не на боях за Бахмут в Донецкой области.

Темы: БахмутВооруженные силыРосcиявойна
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