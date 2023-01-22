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Ліквідовані ще 600 окупантів та десятки російської техніки

Неділя, 22 січня 2023, 08:27
фото генштабу

Збройні сили за добу 21 січня знищили в Україні ще 600 російських загарбників, 9 артсистем та 5 танків.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 120760 (+600) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3145 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6268 (+12) од,
  • артилерійських систем – 2144 (+9) од,
  • РСЗВ – 445 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 220 (+0) од,
  • літаків – 287 (+0) од,
  • гелікоптерів – 277 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1892 (+1),
  • крилаті ракети ‒ 749 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4932 (+14) од,
  • спеціальна техніка ‒ 193 (+0).

Дані уточнюються.

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