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Ликвидированы еще 600 оккупантов и десятки российской техники

Воскресенье, 22 января 2023, 08:27
фото генштаба

Вооруженные силы за сутки 21 января уничтожили в Украине еще 600 российских захватчиков, 9 артсистем и 5 танков.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.01.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 120760 (+600) человек ликвидировано,
  • танков - 3145 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 6268 (+12) ед,
  • артиллерийских систем - 2144 (+9) ед,
  • РСЗО - 445 (+2) ед,
  • средства ПВО - 220 (+0) ед,
  • самолетов - 287 (+0) ед,
  • вертолетов - 277 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1892 (+1),
  • крылатые ракеты - 749 (+0),
  • корабли / катера - 17 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4932 (+14) ед,
  • специальная техника - 193 (+0).

Данные уточняются.

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