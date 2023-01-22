Ликвидированы еще 600 оккупантов и десятки российской техники
Воскресенье, 22 января 2023, 07:27
Вооруженные силы за сутки 21 января уничтожили в Украине еще 600 российских захватчиков, 9 артсистем и 5 танков.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.01.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 120760 (+600) человек ликвидировано,
- танков - 3145 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 6268 (+12) ед,
- артиллерийских систем - 2144 (+9) ед,
- РСЗО - 445 (+2) ед,
- средства ПВО - 220 (+0) ед,
- самолетов - 287 (+0) ед,
- вертолетов - 277 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1892 (+1),
- крылатые ракеты - 749 (+0),
- корабли / катера - 17 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4932 (+14) ед,
- специальная техника - 193 (+0).
Данные уточняются.