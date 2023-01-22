Ликвидированы еще 600 оккупантов и десятки российской техники

Вооруженные силы за сутки 21 января уничтожили в Украине еще 600 российских захватчиков, 9 артсистем и 5 танков.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.01.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 120760 (+600) человек ликвидировано,

танков - 3145 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 6268 (+12) ед,

артиллерийских систем - 2144 (+9) ед,

РСЗО - 445 (+2) ед,

средства ПВО - 220 (+0) ед,

самолетов - 287 (+0) ед,

вертолетов - 277 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1892 (+1),

крылатые ракеты - 749 (+0),

корабли / катера - 17 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4932 (+14) ед,

специальная техника - 193 (+0).

Данные уточняются.