На Харківщині підірвалися на міні двоє чоловіків – ОВА
Неділя, 22 січня 2023, 07:56
У с. Кам'янка Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє чоловіків, повідомив голова Харківщини Олег Синєгубов.
Джерело: Синєгубов у Telegram
Деталі: Уточнюється, що чоловікам 49 та 50 років.
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Госпіталізовані в стані середньої тяжкості.
Тим часом в області за добу піротехніки ДСНС знешкодили 14 вибухонебезпечних пристроїв.
Нагадаємо: Того ж дня на Миколаївщині авто підірвалося на міні, внаслідок чого поранено 4 людей, в тому числі немовля.
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