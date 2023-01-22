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На Харківщині підірвалися на міні двоє чоловіків – ОВА

Роман ПетренкоНеділя, 22 січня 2023, 07:56
На Харківщині підірвалися на міні двоє чоловіків – ОВА
ілюстративне фото генштабу

У с. Кам'янка Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє чоловіків, повідомив голова Харківщини Олег Синєгубов.

Джерело: Синєгубов у Telegram

Деталі: Уточнюється, що чоловікам 49 та 50 років.

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Госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Тим часом в області за добу піротехніки ДСНС знешкодили 14 вибухонебезпечних пристроїв.

Нагадаємо: Того ж дня на Миколаївщині авто підірвалося на міні, внаслідок чого поранено 4 людей, в тому числі немовля.

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Теми: Харківська областьмінуваннявійна
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