На Харьковщине на мине подорвались двое мужчин - ОГА
Воскресенье, 22 января 2023, 08:56
В с. Каменка Изюмского района на неизвестном взрывном устройстве подорвались двое мужчин, сообщил глава Харьковщины Олег Синегубов.
Источник: Синегубов в Telegram
Детали: Уточняется, что мужчинам 49 и 50 лет.
Госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Между тем в области за сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 14 взрывоопасных устройств.
Напомним: В тот же день на Николаевщине авто подорвалось на мине, в результате чего ранены 4 человека, в том числе младенец.
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