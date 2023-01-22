Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Харьковщине на мине подорвались двое мужчин - ОГА

Роман ПетренкоВоскресенье, 22 января 2023, 08:56
фото генштаба

В с. Каменка Изюмского района на неизвестном взрывном устройстве подорвались двое мужчин, сообщил глава Харьковщины Олег Синегубов.

Источник: Синегубов в Telegram

Детали: Уточняется, что мужчинам 49 и 50 лет.

Госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Между тем в области за сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 14 взрывоопасных устройств.

Напомним: В тот же день на Николаевщине авто подорвалось на мине, в результате чего ранены 4 человека, в том числе младенец.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Харьковская областьминированиевойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фото, видеоПартнер Ермака начал входить в строительный бизнес Столара-Медведчука - Bihus.Info

Гундяев и Ко: СНБО вводит санкции в отношении 21 церковника РПЦ

Чиновники смогут покидать Украину только для служебных командировок – решение СНБО

Тимошенко написал заявление об увольнении из ОП – источники

Пентагон: Первые БМП Bradley поступят в Украину в ближайшие недели

ВАКС конфисковал активы российского миллиардера Шелкова

Все новости...
Харьковская область
СБУ задержала экс-сотрудников Укрзализныци, которые помогли перебросить эшелоны РФ в Украину
Оккупанты ударили из С-300 по Купянску: разрушили колледж
Мэр Первомайского на Харьковщине предлагает переименовать город: объявил опрос
Последние новости
23:37
Кулеба анонсировал встречу стран для продвижения идеи спецтрибунала по преступлениям РФ
23:35
США и Британия совместно с ЕС ввели санкции против иранских силовиков
23:27
фото, видеоПартнер Ермака начал входить в строительный бизнес Столара-Медведчука - Bihus.Info
22:49
Восемь европейских стран присоединились к продлению санкций ЕС из-за агрессии России
22:43
Гундяев и Ко: СНБО вводит санкции в отношении 21 церковника РПЦ
22:41
Чиновники смогут покидать Украину только для служебных командировок – решение СНБО
22:35
"Катаргейт": ключевой фигурант, который пошел на сделку со следствием, подтвердил факты коррупции в ЕП
22:26
Тимошенко написал заявление об увольнении из ОП – источники
22:16
Экономические новости 23 января: ВАКС конфисковал активы Шелкова, Коболев – без ареста
22:14
В Латвии опасаются восстановления военного потенциала РФ в течение пяти лет
Все новости...