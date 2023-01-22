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На Харьковщине на мине подорвались двое мужчин - ОГА

Роман ПетренкоВоскресенье, 22 января 2023, 07:56
На Харьковщине на мине подорвались двое мужчин - ОГА
фото генштаба

В с. Каменка Изюмского района на неизвестном взрывном устройстве подорвались двое мужчин, сообщил глава Харьковщины Олег Синегубов.

Источник: Синегубов в Telegram

Детали: Уточняется, что мужчинам 49 и 50 лет.

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Госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Между тем в области за сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 14 взрывоопасных устройств.

Напомним: В тот же день на Николаевщине авто подорвалось на мине, в результате чего ранены 4 человека, в том числе младенец.

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Темы: Харьковская областьминированиевойна
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