"Сильна, бо єдина": Зеленський звернувся до українців у День Соборності

Президент Володимир Зеленський 22 січня у День Соборності опублікував звернення до українців.

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова Зеленського: "Ця історична подія передала наступним поколінням українців дві мудрості. Якщо не припиняти боротьби, рано чи пізно єдину й незалежну державу буде відновлено. Якщо не досягти справжньої єдності, незалежність буде втрачено.

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Ми завжди знали про першу мудрість. А 24 лютого довели, що засвоїли другу.

Наша Україна єдина, бо сильна. Сильна, бо єдина.

Із Днем Соборності, непоборні!".

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Деталі: У відеоролику Зеленський згадав усі українські регіони, визначні місця та історичні постаті.

Довідково: День Соборності України – свято, яке відзначають щороку 22 січня в день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, яке відбулося в 1919 році.