"Сильная, потому что единая": Зеленский обратился к украинцам в День Соборности

Президент Владимир Зеленский 22 января в День Соборности опубликовал обращение к украинцам.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь Зеленского: "Это историческое событие передало следующим поколениям украинцев две мудрости. Если не прекращать борьбы, рано или поздно единое и независимое государство будет восстановлено. Если не достичь настоящего единства, независимость будет потеряна.

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Мы всегда знали о первой мудрости. А 24 февраля доказали, что усвоили вторую.

Наша Украина едина, потому что сильная. Сильная, потому что единая.

С Днем Соборности, непобедимые!".

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Детали: В видеоролике Зеленский вспомнил все украинские регионы, достопримечательности и исторические фигуры.

Справка: День Соборности Украины - праздник, который отмечают ежегодно 22 января в день провозглашения Акта Воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, которое состоялось в 1919 году.