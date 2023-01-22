Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Сильная, потому что единая": Зеленский обратился к украинцам в День Соборности

Роман ПетренкоВоскресенье, 22 января 2023, 09:25
скриншот

Президент Владимир Зеленский 22 января в День Соборности опубликовал обращение к украинцам.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь Зеленского: "Это историческое событие передало следующим поколениям украинцев две мудрости. Если не прекращать борьбы, рано или поздно единое и независимое государство будет восстановлено. Если не достичь настоящего единства, независимость будет потеряна.

Мы всегда знали о первой мудрости. А 24 февраля доказали, что усвоили вторую.

Наша Украина едина, потому что сильная. Сильная, потому что единая.

С Днем Соборности, непобедимые!".

Детали: В видеоролике Зеленский вспомнил все украинские регионы, достопримечательности и исторические фигуры.

ВИДЕО ДНЯ

Справка: День Соборности Украины - праздник, который отмечают ежегодно 22 января в день провозглашения Акта Воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, которое состоялось в 1919 году.

Темы: празднованияЗеленскийвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фото, видеоПартнер Ермака начал входить в строительный бизнес Столара-Медведчука - Bihus.Info

Гундяев и Ко: СНБО вводит санкции в отношении 21 церковника РПЦ

Чиновники смогут покидать Украину только для служебных командировок – решение СНБО

Тимошенко написал заявление об увольнении из ОП – источники

Пентагон: Первые БМП Bradley поступят в Украину в ближайшие недели

ВАКС конфисковал активы российского миллиардера Шелкова

Все новости...
празднования
Оккупанты на Рождество потеряли еще до полутысячи вояк
Епифаний в Киево-Печерской Лавре проводит Рождественскую службу
Зеленский поздравил украинцев с Рождеством: Каждой семье - достатка, а Украине - победы
Последние новости
23:53
Швеция предоставит Украине оборудование для ремонта энергетической инфраструктуры
23:47
Заместитель генпрокурора Симоненко после отдыха в Испании написал заявление об увольнении – источники
23:37
Кулеба анонсировал встречу стран для продвижения идеи спецтрибунала по преступлениям РФ
23:35
США и Британия совместно с ЕС ввели санкции против иранских силовиков
23:27
фото, видеоПартнер Ермака начал входить в строительный бизнес Столара-Медведчука - Bihus.Info
22:49
Восемь европейских стран присоединились к продлению санкций ЕС из-за агрессии России
22:43
Гундяев и Ко: СНБО вводит санкции в отношении 21 церковника РПЦ
22:41
Чиновники смогут покидать Украину только для служебных командировок – решение СНБО
22:35
"Катаргейт": ключевой фигурант, который пошел на сделку со следствием, подтвердил факты коррупции в ЕП
22:26
Тимошенко написал заявление об увольнении из ОП – источники
Все новости...