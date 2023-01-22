"Сильная, потому что единая": Зеленский обратился к украинцам в День Соборности
Президент Владимир Зеленский 22 января в День Соборности опубликовал обращение к украинцам.
Источник: Зеленский в Facebook
Прямая речь Зеленского: "Это историческое событие передало следующим поколениям украинцев две мудрости. Если не прекращать борьбы, рано или поздно единое и независимое государство будет восстановлено. Если не достичь настоящего единства, независимость будет потеряна.
Мы всегда знали о первой мудрости. А 24 февраля доказали, что усвоили вторую.
Наша Украина едина, потому что сильная. Сильная, потому что единая.
С Днем Соборности, непобедимые!".
Детали: В видеоролике Зеленский вспомнил все украинские регионы, достопримечательности и исторические фигуры.
Справка: День Соборности Украины - праздник, который отмечают ежегодно 22 января в день провозглашения Акта Воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, которое состоялось в 1919 году.