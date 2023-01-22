"Введення в оману та маніпуляція": Міноборони звернеться до СБУ через матеріал про закупівлі харчів

Міноборони відповіло на інформацію у ЗМІ про те, що відомство закуповує харчі для військових у 2-3 рази дорожче, ніж у магазинах, назвавши це брехнею та маніпуляцією та обіцяє звернутися до СБУ.

Джерело: Міноборони

Дослівно: "Відомості щодо змісту закупівель послуг харчування, які набули поширення в публічному просторі, розповсюджуються з ознаками навмисних маніпуляцій та вводять в оману.

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Міністр оборони Олексій Резніков вчора (21 січня – ред.) особисто звернувся до голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки з проханням провести засідання комітету та заслухати інформацію про закупівлі послуги харчування військовослужбовців на 2023 рік за участі представників НАБУ та ДБР".

Деталі: Міністерство звернеться до СБУ, аби ті провели розслідування щодо матеріалу, в якому йдеться про купівлю харчів за завищеними цінами.

Відомство наголосило, що у них нульова толерантність до корупції.

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Подробиці вони оприлюднять після засідання комітету Ради.

Оновлено: Автор матеріалу пізніше пояснив, що збитки ще можна виправити, оскільки оплати передбачені через 30 днів після актів прийому-передачі, тобто, якщо "яйця передані військовим 1 січня, то оплата за них має бути 1 лютого, значить ще є тиждень для приведення контрактних цін до нормального стану".

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