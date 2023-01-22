"Введение в заблуждение и манипуляция": Минобороны обратится в СБУ из-за материала о закупках продовольствия

Минобороны ответило на информацию в СМИ, что ведомство закупает продукты для военных в 2-3 раза дороже, чем в магазинах, назвав это ложью и манипуляцией и обещает обратиться в СБУ.

Источник: Минобороны

Дословно: "Сведения о содержании закупок услуг питания, которые получили распространение в публичном пространстве, распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение.

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Министр обороны Алексей Резников вчера (21 января - ред.) лично обратился к председателю комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки с просьбой провести заседание комитета и заслушать информацию о порядке, обстоятельствах и результатах закупки услуги питания военнослужащих на 2023 год с участием представителей НАБУ и ГБР".

Детали: Министерство обратится в СБУ, чтобы те провели расследование по материалу, в котором говорится о покупке продуктов по завышенным ценам.

Ведомство отметило, что у них нулевая толерантность к коррупции.

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Подробности они обнародуют после заседания комитета Рады.

Обновлено: Автор материала позже пояснил, что убытки еще можно исправить, поскольку оплаты предусмотрены через 30 дней после актов приёма-передачи, то есть, если "яйца переданы военным 1 января, то оплата за них должна быть 1 февраля, значит еще есть неделя для приведения контрактных цен к нормальному состоянию".

Напомним: