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Затримання заступника міністра: НАБУ розповіло деталі схеми з генераторами

Роман ПетренкоНеділя, 22 січня 2023, 10:28
Затримання заступника міністра: НАБУ розповіло деталі схеми з генераторами
фото набу

Співробітники НАБУ і САП оприлюднили деталі затримання заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського.

Джерело: НАБУ

Деталі: Відомство розповіло, що Лозинський отримав $400 тисяч за сприяння укладанню договорів на закупівлю обладнання та техніки за завищеними цінами.

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За даними НАБУ, влітку Кабмін виділив 1,68 млрд грн, зокрема й на закупівлю генераторів.

Як встановило слідство, низка посадових осіб центральних та регіональних органів виконавчої влади вирішили привласнити частину державних коштів. Для цього — вступили у змову з групою посередників та забезпечили укладання договорів про закупівлі за завищеною на майже 280 млн грн вартістю з наперед визначеними суб’єктами підприємницької діяльності.

Ті, як з’ясувало слідство, мали за це передати держслужбовцям вищезазначену суму як "винагороду".

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Уточнюється, що в цій операції взяли участь понад 150 співробітників НАБУ.

Проведено низку обшуків, під час яких в офісі підприємців виявили та вилучили 920 тис. грн та $38,7 тис.

Також вночі затримано одного з учасників угруповання, який намагався перетнути державний кордон та виїхати з України.

Нагадаємо: 21 січня стало відомо, що НАБУ провело обшуки та затримало Лозинського.

Теми: НАБУМінінфраструктурихабар
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