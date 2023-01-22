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Задержание заместителя министра: НАБУ рассказало детали схемы с генераторами

Роман ПетренкоВоскресенье, 22 января 2023, 10:28
Задержание заместителя министра: НАБУ рассказало детали схемы с генераторами
фото набу

Сотрудники НАБУ и САП обнародовали детали задержания заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского.

Источник: НАБУ

Детали: Ведомство рассказало, что Лозинский получил $400 тысяч за содействие заключению договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам.

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По данным НАБУ, летом Кабмин выделил 1,68 млрд грн, в том числе и на закупку генераторов.

Как установило следствие, ряд должностных лиц центральных и региональных органов исполнительной власти решили присвоить часть государственных средств. Для этого - вступили в сговор с группой посредников и обеспечили заключение договоров о закупках по завышенной почти 280 млн грн стоимости с заранее определенными субъектами предпринимательской деятельности.

Те, как выяснило следствие, должны были за это передать госслужащим вышеупомянутую сумму в качестве "вознаграждения".

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Уточняется, что в этой операции приняли участие более 150 сотрудников НАБУ.

Проведен ряд обысков, во время которых в офисе предпринимателей обнаружили и изъяли 920 тыс. грн и $38,7 тыс.

Также ночью задержан один из участников группировки, который пытался пересечь государственную границу и выехать из Украины.

Напомним: 21 января стало известно, что НАБУ провело обыски и задержало Лозинского.

Темы: НАБУМининфраструктурывзятка
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