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Джонсон закликав світ подвоїти зусилля й дати Україні всі інструменти для перемоги

Катерина ТищенкоНеділя, 22 січня 2023, 16:43
Джонсон у Києві 22 січня, фото пресслужби президента

Колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, який побував у Києві та на Київщині в неділю, закликав світ подвоїти зусилля й дати Україні "всі необхідні інструменти" для перемоги.

Джерело: Джонсон, якого цитує The Guardian із посиланням на PA Media

Пряма мова: "Це момент, щоб подвоїти зусилля і дати українцям всі інструменти, необхідні для завершення роботи".

Деталі: Видання зазначає, що таким чином він натякнув, що підтримує направлення до Києва більшої кількості танків.

Джонсон також додав, що відвідав Україну на запрошення президента Володимира Зеленського.

Він підкреслив, що страждання народу України тривають надто довго.

"Єдиний спосіб закінчити цю війну – це перемога України, і перемога якомога швидше... Чим швидше Путін зазнає поразки, тим краще для України і для всього світу", – заявив Джонсон.

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The Guardian також повідомляє, що чинний прем’єр Британії Ріші Сунак "підтримує" візит Джонсона в Україну.

Прессекретар Сунака сказав, що він "завжди підтримує всіх колег, які демонструють, що Великобританія підтримує Україну і буде продовжувати підтримувати їх".

Що передувало: Колишній прем’єр Британії Борис Джонсон 22 січня приїхав в Україну та побував у Бучі та Бородянці на Київщині, а також зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Теми: Велика Британіявійнадопомога Україні
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