Джонсон призвал мир удвоить усилия и дать Украине все инструменты для победы

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон, который побывал в Киеве и Киевской области в воскресенье, призвал мир удвоить усилия и дать Украине "все необходимые инструменты" для победы.

Источник: Джонсон, которого цитирует The Guardian со ссылкой на PA Media

Прямая речь: "Это момент, чтобы удвоить усилия и дать украинцам все инструменты, необходимые для завершения работы".

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Детали: Издание отмечает, что таким образом он намекнул, что поддерживает направление в Киев большего количества танков.

Джонсон также добавил, что посетил Украину по приглашению президента Владимира Зеленского.

Он подчеркнул, что страдания народа Украины продолжаются слишком долго.

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"Единственный способ закончить эту войну – это победа Украины, и победа как можно скорее... Чем быстрее Путин потерпит поражение, тем лучше для Украины и для всего мира", – заявил Джонсон.

The Guardian также сообщает, что действующий премьер Британии Риши Сунак "поддерживает" визит Джонсона в Украину.

Пресс-секретарь Сунака сказал, что он "всегда поддерживает всех коллег, которые демонстрируют, что Великобритания поддерживает Украину и будет продолжать поддерживать их".

Что предшествовало: 22 января бывший премьер Великобритании Борис Джонсон приехал в Украину и побывал в Буче и Бородянке Киевской области, а также встретился с президентом Владимиром Зеленским.