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Генштаб показав знищення ворожої техніки й складу боєприпасів

Катерина ТищенкоНеділя, 22 січня 2023, 16:29
Генштаб показав знищення ворожої техніки й складу боєприпасів
знищення ворожого складу боєприпасів на запорізькому напрямку, скріншот відео Генштабу

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив відео знищення ворожої техніки та складу боєприпасів на запорізькому напрямку.

Джерело: Генштаб ЗСУ

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Дослівно: "На відео "наступ" окупантів на запорізькому напрямку. Знищено 5 БМП, ворожий танк та близько 30 загарбників.

Поки російські пропагандисти в своїй хворій уяві "захоплюють" населені пункти Запорізької області Сили оборони краю спокійно та впевнено знищують техніку та живу силу противника, займаючи ворожі позиції".

Деталі: Генштаб також оприлюднив знищення складу боєприпасів окупантів на запорізькому напрямку.

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Теми: ГенштабЗбройні силивійна
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