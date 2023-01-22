Генштаб показав знищення ворожої техніки й складу боєприпасів

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив відео знищення ворожої техніки та складу боєприпасів на запорізькому напрямку.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "На відео "наступ" окупантів на запорізькому напрямку. Знищено 5 БМП, ворожий танк та близько 30 загарбників.

Поки російські пропагандисти в своїй хворій уяві "захоплюють" населені пункти Запорізької області Сили оборони краю спокійно та впевнено знищують техніку та живу силу противника, займаючи ворожі позиції".

Деталі: Генштаб також оприлюднив знищення складу боєприпасів окупантів на запорізькому напрямку.