Генштаб показал уничтожение вражеской техники и склада боеприпасов

Генеральный штаб ВСУ обнародовал видео уничтожения вражеской техники и склада боеприпасов на запорожском направлении.

Источник: Генштаб ВСУ

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Дословно: "На видео "наступление" оккупантов на запорожском направлении. Уничтожено 5 БМП, вражеский танк и около 30 захватчиков.

Пока российские пропагандисты в своем больном воображении "захватывают" населенные пункты Запорожской области, Силы обороны края спокойно и уверенно уничтожают технику и живую силу противника, занимая вражеские позиции".

Детали: Генштаб также обнародовал уничтожение склада боеприпасов оккупантов на запорожском направлении.