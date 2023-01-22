Генштаб показал уничтожение вражеской техники и склада боеприпасов
Воскресенье, 22 января 2023, 17:29
Генеральный штаб ВСУ обнародовал видео уничтожения вражеской техники и склада боеприпасов на запорожском направлении.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "На видео "наступление" оккупантов на запорожском направлении. Уничтожено 5 БМП, вражеский танк и около 30 захватчиков.
Пока российские пропагандисты в своем больном воображении "захватывают" населенные пункты Запорожской области, Силы обороны края спокойно и уверенно уничтожают технику и живую силу противника, занимая вражеские позиции".
Детали: Генштаб также обнародовал уничтожение склада боеприпасов оккупантов на запорожском направлении.
ВИДЕО ДНЯ