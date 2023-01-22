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Росіяни завдали ракетного удару по критичній інфраструктурі у Запорізькій області – Генштаб

Катерина ТищенкоНеділя, 22 січня 2023, 17:13
Росіяни завдали ракетного удару по критичній інфраструктурі у Запорізькій області – Генштаб
наслідки обстрілу Запорізької області 22 січня, фото з Telegram Олександра Старуха

Російські війська у неділю завдали ракетного удару по критичній інфраструктурі у Запорізькій області.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Протягом доби противник завдав 5 авіаційних ударів по позиціях Сил оборони та ракетного удару – по критичній інфраструктурі у Запорізькій області. Здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню".

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Деталі: Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступу на Бахмутському напрямку. Веде безуспішні наступальні дії на Запорізькому, Авдіївському та Лиманському напрямках. На Куп’янському, Новопавлівському та Херсонському – обороняється.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. В той же час, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Студенок, Дорошівка, Бояро-Лежачі, Іскриківщина і Попівка Сумської області та Ветеринарне, Стрілеча, Зелене, Вовчанськ, Новомлинськ, Дворічна і Куп’янськ на Харківщині.

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На Куп’янському напрямку противник обстріляв райони Петропавлівки, Табаївки і Крохмального Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівку на Луганщині.

На Лиманському напрямку обстріляно Макіївку, Площанку, Червонопопівку і Кузьмине Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження ворожої артилерії зазнали райони 14 населених пунктів. Серед них – Верхньокам’янське, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Курдюмівка та Майорськ Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Невельське, Георгіївка і Мар’їнка.

На Новопавлівському напрямку обстріляно Богоявленку та Микільське Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 16 населених пунктів, зокрема, Вільне Поле, Времівка і Новопіль на Доннечині та Гуляйполе, Павлівка, Степове, Оріхів і Мала Токмачка Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти не припиняють терору цивільного населення. Зокрема, обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Дудчани, Монастирське, Антонівка, Берегове, Янтарне та Херсон. Є постраждалі серед мирного населення.

Противник продовжує зазнавати втрат. Так, у міську лікарню Нової Каховки Херсонської області щоденно прибувають вантажні та легкові автомобілі з пораненими російськими військовослужбовцями. Кількість ліквідованих окупантів уточнюється.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 3 удари по районах зосередження особового складу противника, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження окупантів та 2 склади боєприпасів.

Теми: ГенштабвійнаЗапорізька областьЗбройні сили
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