Россияне нанесли ракетный удар по критической инфраструктуре в Запорожской области – Генштаб

Российские войска в воскресенье нанесли ракетный удар по критической инфраструктуре в Запорожской области.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "В течение суток противник нанес 5 авиационных ударов по позициям Сил обороны и ракетный удар – по критической инфраструктуре в Запорожской области. Осуществил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня".

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Детали: Основные усилия враг сосредоточивает на ведении наступления на Бахмутском направлении. Ведет безуспешные наступательные действия на Запорожском, Авдеевском и Лиманском направлениях. На Купянском, Новопавловском и Херсонском - обороняется.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. В то же время, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Студенок, Дорошовка, Бояро-Лежачи, Искриковщина и Поповка Сумской области и Ветеринарное, Стрелечье, Зеленое, Волчанск, Новомлинск, Двуречная и Купянск на Харьковщине.

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На Купянском направлении противник обстрелял районы Петропавловки, Табаевки и Крохмального Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховку на Луганщине.

На Лиманском направлении обстреляны Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Кузьмино Луганской области.

На Бахмутском направлении огневому поражению вражеской артиллерии подверглись районы 14 населенных пунктов. Среди них – Верхнекаменское, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Невельское, Георгиевка и Марьинка.

На Новопавловском направлении обстреляны Богоявленка и Никольское Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более 16 населенных пунктов, в частности, Вольное Поле, Временка и Новополье на Доннечине и Гуляйполе, Павловка, Степное, Орехов и Малая Токмачка Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты не прекращают террора гражданского населения. В частности, обстрелам из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Дудчаны, Монастырское, Антоновка, Береговое, Янтарное и Херсон. Есть пострадавшие среди мирного населения.

Противник продолжает нести потери. Так, в городскую больницу Новой Каховки Херсонской области ежедневно прибывают грузовые и легковые автомобили с ранеными российскими военнослужащими. Количество ликвидированных оккупантов уточняется.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава противника, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения оккупантов и 2 склада боеприпасов.