Болгарія не має жодного стосунку до вибуху на Кримському мосту - генпрокурор

ПОЖЕЖА І РУЙНУВАННЯ НА КРИМСЬКОМУ МОСТУ 8 ЖОВТНЯ, ФОТО СБУ

Болгарія, безумовно, не має жодного стосунку до вибуху на Кримському мосту, що стався в жовтні минулого року.

Про це заявив генеральний прокурор Болгарії Іван Гешев, повідомляє "Європейська правда".

Колегите от Софийската градска прокуратура категорично установиха, че България 🇧🇬 няма нищо общо с взрива на Кримския мост. Това е поредната руска хибридна атака срещу европейската общност 🇪🇺. — Ivan Geshev (@IvanGeshevPG) January 22, 2023

"Колеги з прокуратури міста Софії категорично встановили, що Болгарія не має жодного стосунку до вибуху на Кримському мосту. Це ще одна російська гібридна атака проти європейської спільноти", - написав Гешев у Twitter.

Вибух на Кримському мосту, який з'єднує окупований Крим із Росією, стався 8 жовтня 2022 року.

Незабаром після вибуху з'явилася інформація про те, що вантажівка, в якій містилася вибухівка, серед іншого проїхала через територію Болгарії, щоб дістатися до своєї мети.

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Унаслідок вибуху загорілися сім паливних цистерн залізничного потяга, частково обвалилися два автомобільні прольоти мосту.