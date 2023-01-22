Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Болгарія не має жодного стосунку до вибуху на Кримському мосту - генпрокурор

"Європейська правда"Неділя, 22 січня 2023, 20:11
ПОЖЕЖА І РУЙНУВАННЯ НА КРИМСЬКОМУ МОСТУ 8 ЖОВТНЯ, ФОТО СБУ

Болгарія, безумовно, не має жодного стосунку до вибуху на Кримському мосту, що стався в жовтні минулого року.

Про це заявив генеральний прокурор Болгарії Іван Гешев, повідомляє "Європейська правда".

"Колеги з прокуратури міста Софії категорично встановили, що Болгарія не має жодного стосунку до вибуху на Кримському мосту. Це ще одна російська гібридна атака проти європейської спільноти", - написав Гешев у Twitter.

Вибух на Кримському мосту, який з'єднує окупований Крим із Росією, стався 8 жовтня 2022 року.

Незабаром після вибуху з'явилася інформація про те, що вантажівка, в якій містилася вибухівка, серед іншого проїхала через територію Болгарії, щоб дістатися до своєї мети.

ВІДЕО ДНЯ

Унаслідок вибуху загорілися сім паливних цистерн залізничного потяга, частково обвалилися два автомобільні прольоти мосту.

Теми: КримКерченський містБолгарія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Уряд Британії допоміг підсанкційному Пригожину подати в суд на журналіста – ЗМІ

Глава генштабу окупантів поскаржився на високу інтенсивність військових дій – такого Росія ще не знала

фото, відеоПартнер Єрмака почав входити в будівельний бізнес Столара-Медведчука – Bihus.Info

Гундяєв і Ко: РНБО вводить санкції щодо 21 церковника РПЦ

Чиновники зможуть покидати Україну лише для службових відряджень – рішення РНБО

Тимошенко написав заяву про звільнення з ОП – джерела

Усі новини...
Крим
У Байдена пом'якшили ставлення до повернення Україною Криму – NYT
Вучич: Крим і Донбас – це Україна, ми не можемо підтримати вторгнення РФ
Посольство Росії у Швеції визнало, що Крим – це Україна
Останні новини
05:52
Відповідь РФ: Естонія висилає російського посла
05:05
США та Ізраїль розпочали найбільші в історії військові навчання – CNN
04:20
фотоРосіяни вдарили по житловому кварталу Часового Яру, є загиблий і поранені
03:44
США переслідуватимуть ПВК "Вагнер" – Держдеп
02:50
Уряд Британії допоміг підсанкційному Пригожину подати в суд на журналіста – ЗМІ
01:58
Ворог гатив по Сумщині: понад 160 "приходів" і 30 ракет із "Граду"
01:20
У Північній Македонії хочуть заборонити в’їзд кільком болгарам через "зв’язки з РФ"
00:37
Глава генштабу окупантів поскаржився на високу інтенсивність військових дій – такого Росія ще не знала
23:53
Швеція надасть Україні обладнання для ремонту енергетичної інфраструктури
23:47
Заступник генпрокурора Симоненко після відпочинку в Іспанії написав заяву про звільнення – джерела
Усі новини...