Болгария не имеет никакого отношения к взрыву на Крымском мосту - генпрокурор

ПОЖАР И РАЗРУШЕНИЯ НА КРЫМСКОМ МОСТУ 8 ОКТЯБРЯ, ФОТО СБУ

Болгария определенно не имеет никакого отношения к взрыву на Крымском мосту, произошедшем в октябре прошлого года.

Об этом заявил генеральный прокурор Болгарии Иван Гешев, сообщает "Европейская правда".

Колегите от Софийската градска прокуратура категорично установиха, че България 🇧🇬 няма нищо общо с взрива на Кримския мост. Това е поредната руска хибридна атака срещу европейската общност 🇪🇺. — Ivan Geshev (@IvanGeshevPG) January 22, 2023

"Коллеги из прокуратуры города Софии категорически установили, что Болгария не имеет никакого отношения к взрыву на Крымском мосту. Это еще одна российская гибридная атака против европейского сообщества", - написал Гешев в Twitter.

Взрыв на Крымском мосту, который соединяет оккупированный Крым с Россией, произошел 8 октября 2022 года.

Вскоре после взрыва появилась информация о том, что грузовик, в котором находилась взрывчатка, также проехал через территорию Болгарии, чтобы добраться до своей цели.

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В результате взрыва загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста.