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Болгария не имеет никакого отношения к взрыву на Крымском мосту - генпрокурор

"Европейская правда"Воскресенье, 22 января 2023, 20:11
ПОЖАР И РАЗРУШЕНИЯ НА КРЫМСКОМ МОСТУ 8 ОКТЯБРЯ, ФОТО СБУ

Болгария определенно не имеет никакого отношения к взрыву на Крымском мосту, произошедшем в октябре прошлого года.

Об этом заявил генеральный прокурор Болгарии Иван Гешев, сообщает "Европейская правда".

"Коллеги из прокуратуры города Софии категорически установили, что Болгария не имеет никакого отношения к взрыву на Крымском мосту. Это еще одна российская гибридная атака против европейского сообщества", - написал Гешев в Twitter.

Взрыв на Крымском мосту, который соединяет оккупированный Крым с Россией, произошел 8 октября 2022 года.

Вскоре после взрыва появилась информация о том, что грузовик, в котором находилась взрывчатка, также проехал через территорию Болгарии, чтобы добраться до своей цели.

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В результате взрыва загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста.

Темы: КрымКерченский мостБолгария
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