Макрон на пресконференції з Шольцом не виключив постачання Україні танків Leclerc

Франція не виключає постачання важких бойових танків "Leclerc" Україні для підтримки у війні проти Росії.

Про це заявив французький президент Еммануель Макрон на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Парижі, пише "Європейська правда" із посиланням на Le Figaro.

"Що стосується "Leclerc", я попросив міністра збройних сил попрацювати над цим. Ніщо не виключається, і це дійсно оцінюється колективно", - заявив французький президент,

Шольц, відповідаючи на питання про німецькі танки "Leopard" заявив, що "те, як ми діяли в минулому, завжди тісно координується з нашими друзями і союзниками, і ми будемо продовжувати діяти відповідно до конкретної ситуації".

На початку цього місяця Франція, Німеччина і США пообіцяли надати французькі легкі танки AMX-10 RC, 40 німецьких БМП Marder і 50 бойових машин Bradley.

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак пообіцяв надати Україні 14 танків Challenger 2, що робить її першою західною країною, яка постачатиме важкі танки, на яких наполягав Київ.

Нагадаємо, за даними німецьких ЗМІ, міністерство оборони Німеччини ще з літа 2022 року мало список танків Leopard, на підставі якого можна було б визначити машини, які потенційно можна передати Україні.

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