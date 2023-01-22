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Макрон на пресконференції з Шольцом не виключив постачання Україні танків Leclerc

"Європейська правда"Неділя, 22 січня 2023, 19:18
Макрон на пресконференції з Шольцом не виключив постачання Україні танків Leclerc
Макрон і Шольц 22 січня, фото Getty Images

Франція не виключає постачання важких бойових танків "Leclerc" Україні для підтримки у війні проти Росії.

Про це заявив французький президент Еммануель Макрон на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Парижі, пише "Європейська правда" із посиланням на Le Figaro.

"Що стосується "Leclerc", я попросив міністра збройних сил попрацювати над цим. Ніщо не виключається, і це дійсно оцінюється колективно", - заявив французький президент,

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Шольц, відповідаючи на питання про німецькі танки "Leopard" заявив, що "те, як ми діяли в минулому, завжди тісно координується з нашими друзями і союзниками, і ми будемо продовжувати діяти відповідно до конкретної ситуації".

На початку цього місяця Франція, Німеччина і США пообіцяли надати французькі легкі танки AMX-10 RC, 40 німецьких БМП Marder і 50 бойових машин Bradley.

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак пообіцяв надати Україні 14 танків Challenger 2, що робить її першою західною країною, яка постачатиме важкі танки, на яких наполягав Київ.

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Нагадаємо, за даними німецьких ЗМІ, міністерство оборони Німеччини ще з літа 2022 року мало список танків Leopard, на підставі якого можна було б визначити машини, які потенційно можна передати Україні.

Читайте також: Танковий кулак Залужного. Які західні танки може отримати Україна та як їх обслуговувати?

Теми: ФранціяМакрондопомога УкраїніШольц
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