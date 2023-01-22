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Макрон на пресс-конференции с Шольцем не исключил поставки Украине танков Leclerc

"Европейская правда"Воскресенье, 22 января 2023, 20:18
Макрон и Шольц 22 января, фото Getty Images

Франция не исключает поставки тяжелых боевых танков "Leclerc" Украине для поддержки в войне против России.

Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Париже, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

"Что касается "Leclerc", я попросил министра вооруженных сил поработать над этим. Ничто не исключается, и это действительно оценивается коллективно", - заявил французский президент,

Шольц, отвечая на вопрос о немецких танках "Leopard" заявил, что "то, как мы действовали в прошлом, всегда тесно координируется с нашими друзьями и союзниками, и мы будем продолжать действовать в соответствии с конкретной ситуацией".

В начале этого месяца Франция, Германия и США пообещали предоставить французские легкие танки AMX-10 RC, 40 немецких БМП Marder и 50 боевых машин Bradley.

Премьер-министр Британии Риши Сунак пообещал предоставить Украине 14 танков Challenger 2, что делает ее первой западной страной, которая будет поставлять тяжелые танки, на которых настаивал Киев.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что Министерство обороны Германии еще с лета 2022 года имело список танков Leopard, на основании которого можно было бы определить машины, подходящие для передачи Украине.

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Темы: ФранцияМакронпомощь УкраинеШольц
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