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Макрон на пресс-конференции с Шольцем не исключил поставки Украине танков Leclerc

"Европейская правда"Воскресенье, 22 января 2023, 19:18
Макрон на пресс-конференции с Шольцем не исключил поставки Украине танков Leclerc
Макрон и Шольц 22 января, фото Getty Images

Франция не исключает поставки тяжелых боевых танков "Leclerc" Украине для поддержки в войне против России.

Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Париже, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

"Что касается "Leclerc", я попросил министра вооруженных сил поработать над этим. Ничто не исключается, и это действительно оценивается коллективно", - заявил французский президент,

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Шольц, отвечая на вопрос о немецких танках "Leopard" заявил, что "то, как мы действовали в прошлом, всегда тесно координируется с нашими друзьями и союзниками, и мы будем продолжать действовать в соответствии с конкретной ситуацией".

В начале этого месяца Франция, Германия и США пообещали предоставить французские легкие танки AMX-10 RC, 40 немецких БМП Marder и 50 боевых машин Bradley.

Премьер-министр Британии Риши Сунак пообещал предоставить Украине 14 танков Challenger 2, что делает ее первой западной страной, которая будет поставлять тяжелые танки, на которых настаивал Киев.

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Ранее немецкие СМИ сообщали, что Министерство обороны Германии еще с лета 2022 года имело список танков Leopard, на основании которого можно было бы определить машины, подходящие для передачи Украине.

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Темы: ФранцияМакронпомощь УкраинеШольц
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