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На Запорізькому напрямку росіяни намагалися просунутись, але їх відкинули – Сили оборони

Катерина ТищенкоНеділя, 22 січня 2023, 20:37
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Російські війська намагалися проводити наступ малими групами на півдні України, зокрема, на Запоріжжі, однак зазнали поразки та змушені були відступити.

Джерело: начальник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін в ефірі Суспільного

Пряма мова: "На даний час ворог здійснює невеликими групами певні спроби покращити своє тактичне положення. В деяких моментах йому навіть вдавалося просуватися. Але ці його спроби були зупинені, і ворог змушений був відступити".

Деталі: Єрін підкреслив, що на даний час положення українських військ не змінилося.

"Що стосується накопичення сил ворога. Здійснюється певне посилення на окремих напрямках. В цілому угруповання противника на Запорізькому напрямку було доволі посилено порівняно з нещодавнім часом. Разом з тим, казати про створення якогось потужного угруповання, здатного на повномасштабний наступ, не можна", — зауважив він.

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Теми: Запорізька областьвійнаЗбройні сили
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