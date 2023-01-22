На Запорожском направлении россияне пытались продвинуться, но их отбросили – Силы обороны
Российские войска пытались проводить наступление малыми группами на юге Украины, в частности, на Запорожском направлении, однако потерпели поражение и вынуждены были отступить.
Источник: начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин в эфире Суспільного
Прямая речь: "В настоящее время враг осуществляет небольшими группами определенные попытки улучшить свое тактическое положение. В некоторых моментах ему даже удавалось продвигаться. Но эти его попытки были остановлены, и враг вынужден был отступить".
Детали: Ерин подчеркнул, что в настоящее время положение украинских войск не изменилось.
"Что касается накопления сил врага. Осуществляется определенное усиление на отдельных направлениях. В целом группировка противника на Запорожском направлении была довольно усилена по сравнению с недавним временем. Вместе с тем, говорить о создании какой-то мощной группировки, способной на полномасштабное наступление, нельзя", - отметил он.