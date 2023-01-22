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На Запорожском направлении россияне пытались продвинуться, но их отбросили – Силы обороны

Катерина ТищенкоВоскресенье, 22 января 2023, 20:37
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

Российские войска пытались проводить наступление малыми группами на юге Украины, в частности, на Запорожском направлении, однако потерпели поражение и вынуждены были отступить.

Источник: начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин в эфире Суспільного

Прямая речь: "В настоящее время враг осуществляет небольшими группами определенные попытки улучшить свое тактическое положение. В некоторых моментах ему даже удавалось продвигаться. Но эти его попытки были остановлены, и враг вынужден был отступить".

Детали: Ерин подчеркнул, что в настоящее время положение украинских войск не изменилось.

"Что касается накопления сил врага. Осуществляется определенное усиление на отдельных направлениях. В целом группировка противника на Запорожском направлении была довольно усилена по сравнению с недавним временем. Вместе с тем, говорить о создании какой-то мощной группировки, способной на полномасштабное наступление, нельзя", - отметил он.

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Темы: Запорожская областьвойнаВооруженные силы
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