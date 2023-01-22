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Військове керівництво отримало завдання створити резерви особового складу – Зеленський

Катерина ТищенкоНеділя, 22 січня 2023, 20:15
Військове керівництво отримало завдання створити резерви особового складу – Зеленський
ЗЕЛЕНСЬКИЙ НА ЗУСТРІЧІ ЗІ СТУДЕНТАМИ 22 СІЧНЯ, ФОТО ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що військове керівництво отримало завдання створити резерви, щоб захисники мали змогу відновлювати сили після бойових дій.

Джерело: Зеленський під час зустрічі зі студентами та викладачами Київського національного університету імені Тараса Шевченка, в якій також брав участь експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон, повідомляє сайт президента

Деталі: Відповідаючи на запитання щодо поповнення особового складу українського війська, Зеленський повідомив, що військове керівництво отримало завдання створити резерви, щоб захисники мали змогу відновлювати сили після бойових дій.

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"Тому що це складно з різних причин – і поранення, і психологічний стан. Він має бути нормальний", – наголосив він.

Президент зазначив, що не може розкрити подробиць мобілізаційних процесів, але Ставка верховного головнокомандувача ухвалила відповідні рішення, і далі командувачі працюють над їх реалізацією на своїх напрямах.

Зеленський зазначив, що найважливішим ресурсом української армії є особовий склад, який потрібно берегти.

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"Люди не просто важливі, а найважливіші", – сказав він.

Теми: ЗеленськийвійнаЗбройні сили
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