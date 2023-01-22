Военное руководство получило задание создать резервы личного состава – Зеленский

ЗЕЛЕНСКИЙ НА ВСТРЕЧЕ СО СТУДЕНТАМИ 22 ЯНВАРЯ, ФОТО ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что военное руководство получило задание создать резервы, чтобы защитники имели возможность восстанавливать силы после боевых действий.

Источник: Зеленский во время встречи со студентами и преподавателями Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, в которой также принимал участие экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, сообщает сайт президента

Детали: Отвечая на вопрос о пополнении личного состава украинской армии, Зеленский сообщил, что военное руководство получило задание создать резервы, чтобы защитники имели возможность восстанавливать силы после боевых действий.

"Потому что это сложно по разным причинам – и ранения, и психологическое состояние. Оно должно быть нормальным", - подчеркнул он.

Президент отметил, что не может раскрыть подробностей мобилизационных процессов, но Ставка верховного главнокомандующего приняла соответствующие решения, и дальше командующие работают над их реализацией на своих направлениях.

Зеленский отметил, что важнейшим ресурсом украинской армии является личный состав, который нужно беречь.

"Люди не просто важны, а самые важные", - сказал он.