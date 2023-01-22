Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Военное руководство получило задание создать резервы личного состава – Зеленский

Катерина ТищенкоВоскресенье, 22 января 2023, 20:15
Военное руководство получило задание создать резервы личного состава – Зеленский
ЗЕЛЕНСКИЙ НА ВСТРЕЧЕ СО СТУДЕНТАМИ 22 ЯНВАРЯ, ФОТО ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что военное руководство получило задание создать резервы, чтобы защитники имели возможность восстанавливать силы после боевых действий.

Источник: Зеленский во время встречи со студентами и преподавателями Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, в которой также принимал участие экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, сообщает сайт президента

Детали: Отвечая на вопрос о пополнении личного состава украинской армии, Зеленский сообщил, что военное руководство получило задание создать резервы, чтобы защитники имели возможность восстанавливать силы после боевых действий.

Реклама:

"Потому что это сложно по разным причинам – и ранения, и психологическое состояние. Оно должно быть нормальным", - подчеркнул он.

Президент отметил, что не может раскрыть подробностей мобилизационных процессов, но Ставка верховного главнокомандующего приняла соответствующие решения, и дальше командующие работают над их реализацией на своих направлениях.

Зеленский отметил, что важнейшим ресурсом украинской армии является личный состав, который нужно беречь.

ВИДЕО ДНЯ

"Люди не просто важны, а самые важные", - сказал он.

Темы: ЗеленскийвойнаВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
Последние новости
04:50
Во Львове прогремел взрыв
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: