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Военное руководство получило задание создать резервы личного состава – Зеленский

Катерина ТищенкоВоскресенье, 22 января 2023, 21:15
ЗЕЛЕНСКИЙ НА ВСТРЕЧЕ СО СТУДЕНТАМИ 22 ЯНВАРЯ, ФОТО ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что военное руководство получило задание создать резервы, чтобы защитники имели возможность восстанавливать силы после боевых действий.

Источник: Зеленский во время встречи со студентами и преподавателями Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, в которой также принимал участие экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, сообщает сайт президента

Детали: Отвечая на вопрос о пополнении личного состава украинской армии, Зеленский сообщил, что военное руководство получило задание создать резервы, чтобы защитники имели возможность восстанавливать силы после боевых действий.

"Потому что это сложно по разным причинам – и ранения, и психологическое состояние. Оно должно быть нормальным", - подчеркнул он.

Президент отметил, что не может раскрыть подробностей мобилизационных процессов, но Ставка верховного главнокомандующего приняла соответствующие решения, и дальше командующие работают над их реализацией на своих направлениях.

Зеленский отметил, что важнейшим ресурсом украинской армии является личный состав, который нужно беречь.

"Люди не просто важны, а самые важные", - сказал он.

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Темы: ЗеленскийвойнаВооруженные силы
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