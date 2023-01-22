Німеччина не проти, щоб Польща передала танки "Leopard 2" Україні – глава МЗС

Німеччина не заперечуватиме, якщо Польща відправить танки Leopard 2 німецького виробництва в Україну.

Джерело: міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в неділю в інтерв'ю французькому телебаченню LCI, повідомляє DW і журналіст LCI Даріус Рочебін у Twitter

L’Allemagne franchit un seuil inédit sur @LCI par la voix de la ministre A.Baerbock. Elle «ne s’opposerait pas» si la Pologne envoie les Léopards.

-J'ai bien entendu, vous avez dit, si les Polonais l'envoient, vous ne vous y opposeriez pas?

-A.Baerbock: Vous m'avez bien compris. pic.twitter.com/HGykBGhocL Реклама: January 22, 2023

Деталі: Відповідаючи на запитання, що станеться, якщо Польща відправить свої танки Leopard 2 без схвалення Німеччини, Бербок сказала: "Ми не будемо стояти на заваді. На даний момент це питання не ставилося, але якби нас запитали, ми б не стали перешкоджати".

"Ми знаємо, наскільки важливі ці танки, і саме тому ми обговорюємо це зараз з нашими партнерами… Ми повинні переконатися, що життя людей будуть врятовані, а територія України звільнена", - додала вона.

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Журналіст перепитав, чи вірно зрозумів, що Німеччина не буде заперечувати, якщо Польща відправить танки Leopard 2 в Україну. "Ви мене правильно зрозуміли", - відповіла Бербок.

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