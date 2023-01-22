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Німеччина не проти, щоб Польща передала танки "Leopard 2" Україні – глава МЗС

Катерина ТищенкоНеділя, 22 січня 2023, 21:54
Німеччина не проти, щоб Польща передала танки Leopard 2 Україні – глава МЗС
Анналена Бербок в інтерв'ю LCI 22 січня, скріншот відео

Німеччина не заперечуватиме, якщо Польща відправить танки Leopard 2 німецького виробництва в Україну.

Джерело: міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в неділю в інтерв'ю французькому телебаченню LCI, повідомляє DW і журналіст LCI Даріус Рочебін у Twitter

Деталі: Відповідаючи на запитання, що станеться, якщо Польща відправить свої танки Leopard 2 без схвалення Німеччини, Бербок сказала: "Ми не будемо стояти на заваді. На даний момент це питання не ставилося, але якби нас запитали, ми б не стали перешкоджати".

"Ми знаємо, наскільки важливі ці танки, і саме тому ми обговорюємо це зараз з нашими партнерами… Ми повинні переконатися, що життя людей будуть врятовані, а територія України звільнена", - додала вона.

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Журналіст перепитав, чи вірно зрозумів, що Німеччина не буде заперечувати, якщо Польща відправить танки Leopard 2 в Україну. "Ви мене правильно зрозуміли", - відповіла Бербок.

Передісторія: 

Читайте також: Танковий кулак Залужного. Які західні танки може отримати Україна та як їх обслуговувати?

Теми: НімеччинаПольщадопомога Україні
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