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Германия не против, чтобы Польша передала танки "Leopard 2" Украине – глава МИД

Катерина ТищенкоВоскресенье, 22 января 2023, 22:54
Анналена Бербок в интервью LCI 22 января, скриншот видео

Германия не будет возражать, если Польша отправит танки Leopard 2 немецкого производства в Украину.

Источник: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в воскресенье в интервью французскому телевидению LCI, сообщает DW и журналист LCI Дариус Рочечин в Twitter

Детали: Отвечая на вопрос, что произойдет, если Польша отправит свои танки Leopard 2 без одобрения Германии, Бербок сказала: "Мы не будем препятствовать. На данный момент этот вопрос не задавался, но, если бы нас спросили, мы бы не стали препятствовать".

"Мы знаем, насколько важны эти танки, и именно поэтому мы обсуждаем это сейчас с нашими партнерами... Мы должны убедиться, что жизни людей будут спасены, а территория Украины освобождена", - добавила она.

Журналист переспросил, верно ли понял, что Германия не будет возражать, если Польша отправит танки Leopard 2 в Украину. "Вы меня правильно поняли", - ответила Бербок.

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Предыстория

  • Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что западные союзники пока не пришли к согласию относительно предоставления Украине основных боевых танков Leopard 2 на встрече в формате "Рамштайн" 20 января, но он поручил подготовиться своему министерству к "дню, который, возможно, наступит".
  • Часть немецких политиков после этого призвали правительство по крайней мере предоставить разрешение на передачу Украине "Леопардов" другим странам, которые уже готовы это сделать, а несколько сотен человек организовали в Берлине митинг за предоставление танков Украине.
  • Ранее в Польше заявили, что Варшава может пойти на "нестандартные действия", если Германия и дальше будет противиться поставкам танков в Украину.
  • Премьер Польши Матеуш Моравецкий намекнул, что Варшава может передать Украине роту танков немецкого производства без согласия Берлина, если будет ждать согласования слишком долго.
  • Президент Зеленский сказал, что ряд стран Европы готовы поставлять Украине танки, но ждут разрешения страны, где их производили и которая их продавала.

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Темы: ГерманияПольшапомощь Украине
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