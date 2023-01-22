Германия не против, чтобы Польша передала танки "Leopard 2" Украине – глава МИД
Германия не будет возражать, если Польша отправит танки Leopard 2 немецкого производства в Украину.
Источник: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в воскресенье в интервью французскому телевидению LCI, сообщает DW и журналист LCI Дариус Рочечин в Twitter
L’Allemagne franchit un seuil inédit sur @LCI par la voix de la ministre A.Baerbock. Elle «ne s’opposerait pas» si la Pologne envoie les Léopards.— Darius Rochebin (@DariusRochebin) January 22, 2023
-J'ai bien entendu, vous avez dit, si les Polonais l'envoient, vous ne vous y opposeriez pas?
-A.Baerbock: Vous m'avez bien compris. pic.twitter.com/HGykBGhocL
Детали: Отвечая на вопрос, что произойдет, если Польша отправит свои танки Leopard 2 без одобрения Германии, Бербок сказала: "Мы не будем препятствовать. На данный момент этот вопрос не задавался, но, если бы нас спросили, мы бы не стали препятствовать".
"Мы знаем, насколько важны эти танки, и именно поэтому мы обсуждаем это сейчас с нашими партнерами... Мы должны убедиться, что жизни людей будут спасены, а территория Украины освобождена", - добавила она.
Журналист переспросил, верно ли понял, что Германия не будет возражать, если Польша отправит танки Leopard 2 в Украину. "Вы меня правильно поняли", - ответила Бербок.
Предыстория:
- Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что западные союзники пока не пришли к согласию относительно предоставления Украине основных боевых танков Leopard 2 на встрече в формате "Рамштайн" 20 января, но он поручил подготовиться своему министерству к "дню, который, возможно, наступит".
- Часть немецких политиков после этого призвали правительство по крайней мере предоставить разрешение на передачу Украине "Леопардов" другим странам, которые уже готовы это сделать, а несколько сотен человек организовали в Берлине митинг за предоставление танков Украине.
- Ранее в Польше заявили, что Варшава может пойти на "нестандартные действия", если Германия и дальше будет противиться поставкам танков в Украину.
- Премьер Польши Матеуш Моравецкий намекнул, что Варшава может передать Украине роту танков немецкого производства без согласия Берлина, если будет ждать согласования слишком долго.
- Президент Зеленский сказал, что ряд стран Европы готовы поставлять Украине танки, но ждут разрешения страны, где их производили и которая их продавала.
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