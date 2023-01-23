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Зеленський: Коли у Росії тисяча танків, передані нам 10-50 не вирішать проблему

Катерина ТищенкоПонеділок, 23 січня 2023, 00:27
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що передача різними країнами кількох десятків танків Україні "не вирішить проблему", бо в Росії близько тисячі танків, але мотивуватиме українських військових.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю німецькому телеканалу ARD

Пряма мова: "Ви маєте чітко розуміти: коли проти нас російська армія, в якої тисяча танків… Там просто нема кому воювати, вони бояться, вони немотивовані й це плюс нам. Але коли у них тисяча танків, жодна країна рішенням, що вони нам дають 10-20-50 танків не вирішує проблему.

Вони роблять тільки одну дуже важливу справу – мотивують наших воїнів боротися за їхні ж цінності. Бо показують, що весь світ з тобою. У мене є 10 танків – візьми всі, у мене є 100 танків – візьми всі, у мене є один танк – я тобі його віддаю".

Деталі: Разом з тим, Зеленський розкритикував умову Німеччини передати Україні танки лише в тому випадку, якщо їх передадуть Сполучені Штати, про що раніше повідомляли ЗМІ й заперечувала німецька влада.

Пряма мова: "Ти можеш дати "Leopard"? Ну дай. Ми ж не наступаємо. Ці "Леопарди", якщо хтось хвилюється, не поїдуть по території РФ. Ми захищаємося. Нас не цікавить їхня земля, люди…

В тебе є ці "Леопарди" чи у вас змагання в риториці? Якщо є "Леопарди" – дай. Якщо Bradley дали американці 20 в пакеті, німці дали Marder – 20. І я був дуже вдячний. Але після заяви про танки, мовляв, "скільки ти даси, стільки я дам", у мене виникає питання: значить, ви могли дати Marder більше, і просто дали 20, бо американці дали 20 Bradley?"

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Більше деталей: Відповідаючи на питання, чи може Україна підтримувати й обслуговувати танки "Leopard", Зеленський сказав, що при бажанні треба шукати вирішення проблеми.

"Звичайно, інфраструктурно ми можемо бути зараз неготові, бо у нас немає на озброєнні "Леопардів". Так і є. Але до ковіду теж ніхто не був готовий. Це не значило, що не треба шукати вирішення проблеми… Не треба говорити, що щось не готове, хтось не готовий, що українцям потрібно ще 80 років, щоб зрозуміти, що таке танк. Ми не такі тупі", - підкреслив президент.  

Передісторія: 

  • Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що західні союзники поки не дійшли згоди щодо надання Україні основних бойових танків Leopard 2 на зустрічі у форматі "Рамштайн" 20 січня, але він доручив підготуватися своєму міністерству до "дня, який, можливо, настане".
  • 22 січня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що країна не заперечуватиме, якщо Польща відправить танки Leopard 2 німецького виробництва в Україну.

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Теми: ЗеленськийНімеччинадопомога Українівійна
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