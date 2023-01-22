Зеленский: Когда у России тысяча танков, переданные нам 10-50 не решат проблему

Президент Владимир Зеленский заявил, что передача разными странами нескольких десятков танков Украине "не решит проблему", потому что у России около тысячи танков, но будет мотивировать украинских военных.

Источник: Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD

Прямая речь: "Вы должны четко понимать: когда против нас российская армия, у которой тысяча танков... Там просто некому воевать, они боятся, они немотивированы и это плюс нам. Но когда у них тысяча танков, ни одна страна решением, что они нам дают 10-20-50 танков не решает проблему.

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Они делают только одно очень важное дело – мотивируют наших воинов бороться за их же ценности. Потому что показывают, что весь мир с тобой. У меня есть 10 танков – возьми все, у меня есть 100 танков – возьми все, у меня есть один танк – я тебе его отдаю".

Детали: Вместе с тем, Зеленский раскритиковал условие Германии передать Украине танки только в том случае, если их передадут Соединенные Штаты, о чем ранее сообщали СМИ и отрицали немецкие власти.

Прямая речь: "Ты можешь дать "Leopard"? Ну дай. Мы же не наступаем. Эти "Леопарды", если кто-то волнуется, не поедут по территории РФ. Мы защищаемся. Нас не интересует их земля, люди...

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У тебя есть эти "Леопарды" или у вас соревнования в риторике? Если есть "Леопарды" - дай. Если Bradley дали американцы 20 в пакете, немцы дали Marder – 20. И я был очень благодарен. Но после заявления о танках, мол, "сколько ты дашь, столько я дам", у меня возникает вопрос: значит, вы могли дать Marder больше, и просто дали 20, потому что американцы дали 20 Bradley?"

Больше деталей: Отвечая на вопрос, может ли Украина поддерживать и обслуживать танки "Leopard", Зеленский сказал, что при желании надо искать решение проблемы.

"Конечно, инфраструктурно мы можем быть сейчас не готовы, потому что у нас нет на вооружении "Леопардов". Так и есть. Но к ковиду тоже никто не был готов. Это не значило, что не надо искать решение проблемы... Не надо говорить, что что-то не готово, кто-то не готов, что украинцам нужно еще 80 лет, чтобы понять, что такое танк. Мы не такие тупые", - подчеркнул президент.

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