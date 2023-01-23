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Обстріл Дніпропетровщини: зазнало руйнувань промислове підприємство

Ольга Глущенко Понеділок, 23 січня 2023, 02:37
наслідки обстрілів, ілюстративне фото Валентина Резніченка

Увечері в неділю росіяни обстріляли Марганецьку громаду на Дніпропетровщині, внаслідок чого було пошкоджене промислове підприємство.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук

Пряма мова: "Сьогодні надвечір під ворожий удар потрапила Марганецька громада у Нікопольському районі: вдень російські окупанти поцілили по ній з важкої артилерії та РСЗВ".

Деталі: Лукашук повідомив, що внаслідок удару є руйнування на одному з промислових підприємств, масштаби якого з’ясовуються.

При цьому, за його словами, з людей ніхто не постраждав.

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Теми: Дніпропетровська областьобстрілвійна
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