Обстріл Дніпропетровщини: зазнало руйнувань промислове підприємство

Увечері в неділю росіяни обстріляли Марганецьку громаду на Дніпропетровщині, внаслідок чого було пошкоджене промислове підприємство.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук

Пряма мова: "Сьогодні надвечір під ворожий удар потрапила Марганецька громада у Нікопольському районі: вдень російські окупанти поцілили по ній з важкої артилерії та РСЗВ".

Деталі: Лукашук повідомив, що внаслідок удару є руйнування на одному з промислових підприємств, масштаби якого з’ясовуються.

При цьому, за його словами, з людей ніхто не постраждав.