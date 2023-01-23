Обстрел Днепропетровщины: подверглось разрушениям промышленное предприятие
Понедельник, 23 января 2023, 01:37
Вечером в воскресенье россияне обстреляли Марганецкую громаду на Днепропетровщине, в результате чего было повреждено промышленное предприятие.
Источник: председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук
Прямая речь: "Сегодня вечером под вражеский удар попала Марганецкая громада в Никопольском районе: днем российские оккупанты попали по ней из тяжелой артиллерии и РСЗО".
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Детали: Лукашук сообщил, что в результате удара есть разрушения на одном из промышленных предприятий, масштабы которого выясняются.
При этом, по его словам, из людей никто не пострадал.