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Обстрел Днепропетровщины: подверглось разрушениям промышленное предприятие

Ольга ГлущенкоПонедельник, 23 января 2023, 01:37
Обстрел Днепропетровщины: подверглось разрушениям промышленное предприятие
последствия обстрелов, иллюстративное фото Валентина Резниченко

Вечером в воскресенье россияне обстреляли Марганецкую громаду на Днепропетровщине, в результате чего было повреждено промышленное предприятие.

Источник: председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук

Прямая речь: "Сегодня вечером под вражеский удар попала Марганецкая громада в Никопольском районе: днем российские оккупанты попали по ней из тяжелой артиллерии и РСЗО".

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Детали: Лукашук сообщил, что в результате удара есть разрушения на одном из промышленных предприятий, масштабы которого выясняются.

При этом, по его словам, из людей никто не пострадал.

Темы: Днепропетровская областьобстрелвойна
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