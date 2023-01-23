Росіяни вдарили по Сумщині з мінометів і артилерії

Протягом минулого дня росіяни обстріляли Новослобідську та Шалигінську громади Сумської області.

Джерело: голова військової адміністрації Сумської області Дмитро Живицький

Деталі: По Новослобідській громаді ворог тричі відкривав вогонь. Це були мінометні обстріли – разом 15 прильотів.

По Шалигинській громаді противник ударив один раз із артилерії.

Живицький зазначив, що в обох випадках обійшлося без постраждалих та руйнувань.