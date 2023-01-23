Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни вдарили по Сумщині з мінометів і артилерії

Ольга Глущенко Понеділок, 23 січня 2023, 04:30
фото ілюстративне: getty images

Протягом минулого дня росіяни обстріляли Новослобідську та Шалигінську громади Сумської області.

Джерело: голова військової адміністрації Сумської області Дмитро Живицький

Деталі: По Новослобідській громаді ворог тричі відкривав вогонь. Це були мінометні обстріли – разом 15 прильотів.

По Шалигинській громаді противник ударив один раз із артилерії.

Живицький зазначив, що в обох випадках обійшлося без постраждалих та руйнувань.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Сумська областьобстрілвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Залужний отримав у спадок мільйон доларів і пожертвував їх на армію

Зеленський звільнив чотирьох голів ОДА

Єрмаку призначили нового заступника замість Тимошенка

Ексзаступника міністра Лозинського відправили під домашній арешт

Spiegel: Німеччина передасть Україні Leopard 2

відео"Окупанти лягали один за одним": ССО показали роботу пари снайперів

Усі новини...
Сумська область
Сумщина: росіяни у суботу завдали 115 ударів, є руйнування й поранений
Дивом вижив: Росіяни поранили 17-річного хлопця на Сумщині
Російська ДРГ намагалася перейти кордон на Сумщині – ОВА
Останні новини
22:39
Росія хоче створити на окупованій частині України більше 20 колоній
22:22
Кулеба заявив, що друзі України "взяли в роботу" постачання літаків F-16
22:14
Економічні новини 24 січня: у "Нафтогазі" нова наглядова рада, обленерго штрафують через графіки відключень
22:10
В ОГП відбудуться кадрові зміни, першим заступником призначать Хоменка – джерела
22:07
Залужний отримав у спадок мільйон доларів і пожертвував їх на армію
22:00
У США хочуть розділити рекламний бізнес Google: Мін’юст пішов до суду
21:56
Двоє британських волонтерів, які вважались зниклими безвісти, були вбиті на Донбасі
21:50
Путін похвалив російську ППО і сказав, що ніде в світі не виробляють стільки ракет
21:33
Нейтральна Швейцарія планує дозволити реекспорт зброї в Україну
21:31
Зеленський звільнив чотирьох голів ОДА
Усі новини...