Росіяни вдарили по Сумщині з мінометів і артилерії
Понеділок, 23 січня 2023, 03:30
Протягом минулого дня росіяни обстріляли Новослобідську та Шалигінську громади Сумської області.
Джерело: голова військової адміністрації Сумської області Дмитро Живицький
Деталі: По Новослобідській громаді ворог тричі відкривав вогонь. Це були мінометні обстріли – разом 15 прильотів.
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По Шалигинській громаді противник ударив один раз із артилерії.
Живицький зазначив, що в обох випадках обійшлося без постраждалих та руйнувань.