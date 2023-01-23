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Россияне ударили по Сумщине из минометов и артиллерии

Ольга ГлущенкоПонедельник, 23 января 2023, 04:30
фото иллюстративное: getty images

В течение прошлого дня россияне обстреляли Новослободскую и Шалыгинскую громады Сумской области.

Источник: глава военной администрации Сумской области Дмитрий Живицкий

Детали: По Новослободской громаде враг трижды открывал огонь. Это были минометные обстрелы - всего 15 прилетов.

По Шалыгинской громаде противник ударил один раз из артиллерии.

Живицкий отметил, что в обоих случаях обошлось без пострадавших и разрушений.

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Темы: Сумская областьобстрелвойна
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