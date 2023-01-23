Россияне ударили по Сумщине из минометов и артиллерии
Понедельник, 23 января 2023, 03:30
В течение прошлого дня россияне обстреляли Новослободскую и Шалыгинскую громады Сумской области.
Источник: глава военной администрации Сумской области Дмитрий Живицкий
Детали: По Новослободской громаде враг трижды открывал огонь. Это были минометные обстрелы - всего 15 прилетов.
Реклама:
По Шалыгинской громаде противник ударил один раз из артиллерии.
Живицкий отметил, что в обоих случаях обошлось без пострадавших и разрушений.