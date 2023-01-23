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На Херсонщині загарбники поповнюють свої ряди живою силою – штаб

Ольга Глущенко Понеділок, 23 січня 2023, 06:18
На Херсонщині загарбники поповнюють свої ряди живою силою – штаб
Фото з google.maps

До населених пунктів Херсонської області російські війська стягують особовий склад.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "З 18 по 21 січня поточного року, до населених пунктів Виноградове та Брилівка Херсонської області прибуло поповнення  живої сили окупантів.

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Особовий склад був озброєний тільки стрілецькою зброєю, засоби індивідуального захисту, як то бронежилети, мали тільки одиниці, військову техніку не завозили".

Теми: Херсонська областьвійнаРосія
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