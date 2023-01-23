На Херсонщині загарбники поповнюють свої ряди живою силою – штаб

До населених пунктів Херсонської області російські війська стягують особовий склад.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "З 18 по 21 січня поточного року, до населених пунктів Виноградове та Брилівка Херсонської області прибуло поповнення живої сили окупантів.

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Особовий склад був озброєний тільки стрілецькою зброєю, засоби індивідуального захисту, як то бронежилети, мали тільки одиниці, військову техніку не завозили".