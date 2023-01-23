На Херсонщині загарбники поповнюють свої ряди живою силою – штаб

До населених пунктів Херсонської області російські війська стягують особовий склад.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "З 18 по 21 січня поточного року, до населених пунктів Виноградове та Брилівка Херсонської області прибуло поповнення живої сили окупантів.

Особовий склад був озброєний тільки стрілецькою зброєю, засоби індивідуального захисту, як то бронежилети, мали тільки одиниці, військову техніку не завозили".