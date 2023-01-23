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На Херсонщине захватчики пополняют свои ряды живой силой – штаб

Ольга ГлущенкоПонедельник, 23 января 2023, 07:18
Фото с google.maps

В населенные пункты Херсонской области российские войска стягивают личный состав.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "С 18 по 21 января текущего года, в населенные пункты Виноградово и Бриловка Херсонской области прибыло пополнение живой силы оккупантов.

Личный состав был вооружен только стрелковым оружием, средства индивидуальной защиты, как бронежилеты, имели только единицы, военную технику не завозили".

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Темы: Херсонская областьвойнаРосcия
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