На Херсонщине захватчики пополняют свои ряды живой силой – штаб

В населенные пункты Херсонской области российские войска стягивают личный состав.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "С 18 по 21 января текущего года, в населенные пункты Виноградово и Бриловка Херсонской области прибыло пополнение живой силы оккупантов.

Реклама:

Личный состав был вооружен только стрелковым оружием, средства индивидуальной защиты, как бронежилеты, имели только единицы, военную технику не завозили".