Росіяни вночі накрили громади Дніпропетровщини з "Градів" та "Ураганів"

Дві громади Нікопольського району Дніпропетровської області росіяни обстріляли з "Градів" та "Ураганів".

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко

Деталі: Росіяни двічі обстріляли район. У Мирівську та Марганецьку громади прилетіли понад 20 ворожих снарядів.

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Резніченко зазначив, що люди не постраждали.

На місці уражень працюють представники ДСНС, наслідки з’ясовуються.