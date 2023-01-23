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Росіяни вночі накрили громади Дніпропетровщини з "Градів" та "Ураганів"

Ольга Глущенко Понеділок, 23 січня 2023, 07:38
ілюстративне фото dnipropetrovskaODA

Дві громади Нікопольського району Дніпропетровської області росіяни обстріляли з "Градів" та "Ураганів".

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко

Деталі: Росіяни двічі обстріляли район. У Мирівську та Марганецьку громади прилетіли понад 20 ворожих снарядів.

Резніченко зазначив, що люди не постраждали.

На місці уражень працюють представники ДСНС, наслідки з’ясовуються.

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Теми: Дніпропетровська областьобстріл
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