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Россияне ночью накрыли громады Днепропетровщины из "Градов" и "Ураганов"

Ольга ГлущенкоПонедельник, 23 января 2023, 07:38
иллюстративное фото dnipropetrovskaODA

Две громады Никопольского района Днепропетровской области россияне обстреляли из "Градов" и "Ураганов".

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко

Детали: Россияне дважды обстреляли район. В Мировскую и Марганецкую громады прилетели более 20 вражеских снарядов.

Резниченко отметил, что люди не пострадали.

На месте поражений работают представители ГСЧС, последствия выясняются.

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Темы: Днепропетровская областьобстрел
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