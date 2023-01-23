Россияне ночью накрыли громады Днепропетровщины из "Градов" и "Ураганов"
Понедельник, 23 января 2023, 06:38
Две громады Никопольского района Днепропетровской области россияне обстреляли из "Градов" и "Ураганов".
Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко
Детали: Россияне дважды обстреляли район. В Мировскую и Марганецкую громады прилетели более 20 вражеских снарядов.
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Резниченко отметил, что люди не пострадали.
На месте поражений работают представители ГСЧС, последствия выясняются.