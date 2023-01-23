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Українські захисники знищили за добу 720 загарбників

Ольга Глущенко Понеділок, 23 січня 2023, 06:58
Українські захисники знищили за добу 720 загарбників
ФОТО: ГЕНШТАБ ЗСУ

За минулу добу втрати окупаційних військ збільшилися на 720 осіб, 5 танків і 2 БПЛА.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 23 січня 2023 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 121480 (+720) осіб,
  • танків ‒ 3150 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6276 (+8) од,
  • артилерійських систем – 2146 (+2) од,
  • РСЗВ – 447 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 220 (+0) од,
  • літаків – 287 (+0) од,
  • гелікоптерів – 277 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1894 (+2),
  • крилаті ракети ‒ 749 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+1) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4936 (+4) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 193 (+0).

Теми: ГенштабвійнаРосіяЗбройні сили
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