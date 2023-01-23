Українські захисники знищили за добу 720 загарбників

За минулу добу втрати окупаційних військ збільшилися на 720 осіб, 5 танків і 2 БПЛА.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 23 січня 2023 орієнтовно склали:

особового складу – близько 121480 (+720) осіб,

танків ‒ 3150 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 6276 (+8) од,

артилерійських систем – 2146 (+2) од,

РСЗВ – 447 (+2) од,

засоби ППО ‒ 220 (+0) од,

літаків – 287 (+0) од,

гелікоптерів – 277 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1894 (+2),

крилаті ракети ‒ 749 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+1) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4936 (+4) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 193 (+0).