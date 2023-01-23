Українські захисники знищили за добу 720 загарбників

За минулу добу втрати окупаційних військ збільшилися на 720 осіб, 5 танків і 2 БПЛА.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 23 січня 2023 орієнтовно склали:

Реклама: