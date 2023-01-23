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Украинские защитники уничтожили за сутки 720 захватчиков

Ольга ГлущенкоПонедельник, 23 января 2023, 07:58
ФОТО: ГЕНШТАБ ВСУ

За минувшие сутки потери оккупационных войск увеличились на 720 человек, 5 танков и 2 БПЛА.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 23 января 2023 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 121480 (+720) человек,
  • танков - 3150 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 6276 (+8) ед,
  • артиллерийских систем - 2146 (+2) ед,
  • РСЗО - 447 (+2) ед,
  • средства ПВО - 220 (+0) ед,
  • самолетов - 287 (+0) ед,
  • вертолетов - 277 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1894 (+2),
  • крылатые ракеты - 749 (+0),
  • корабли / катера - 18 (+1) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4936 (+4) ед,
  • специальная техника / special equipment - 193 (+0).

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Темы: ГенштабвойнаРосcияВооруженные силы
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