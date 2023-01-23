Украинские защитники уничтожили за сутки 720 захватчиков

За минувшие сутки потери оккупационных войск увеличились на 720 человек, 5 танков и 2 БПЛА.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 23 января 2023 ориентировочно составили:

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