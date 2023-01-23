Украинские защитники уничтожили за сутки 720 захватчиков

За минувшие сутки потери оккупационных войск увеличились на 720 человек, 5 танков и 2 БПЛА.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 23 января 2023 ориентировочно составили:

личного состава - около 121480 (+720) человек,

танков - 3150 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 6276 (+8) ед,

артиллерийских систем - 2146 (+2) ед,

РСЗО - 447 (+2) ед,

средства ПВО - 220 (+0) ед,

самолетов - 287 (+0) ед,

вертолетов - 277 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1894 (+2),

крылатые ракеты - 749 (+0),

корабли / катера - 18 (+1) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4936 (+4) ед,

специальная техника / special equipment - 193 (+0).