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Окупанти вдарили по 4 районах Харківщини, загинула жінка – ОВА

Станіслав ПогоріловПонеділок, 23 січня 2023, 08:09
Окупанти вдарили по 4 районах Харківщини, загинула жінка – ОВА
Фото: Синєгубов у Telegram

За минулу добу загарбники били по населеним пунктам 4 районів Харківської області, поцілили у житловий будинок, поранено чоловіка, загинула літня жінка.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Минулої доби ворог продовжував обстріл мирних населених пунктів Куп'янського, Харківського, Богодухівського та Чугуївського районів".

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Деталі: За його словами, у Куп'янську ворожий снаряд влучив у подвір'я житлового будинку, у Вовчанську також зафіксовано влучання у приватний будинок. Поранення зазнав 49-річний чоловік.

 

Також у селі Петрівка Золочівської громади від ворожого артобстрілу загинула 67-річна жінка.

 

Крім того, близько 22:00 окупанти завдали ракетного удару, попередньо із ЗРК С-300, по селищу міського типу Пісочин Харківського району. Зруйновано господарчу споруду.

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Теми: Харківська областьвійна
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