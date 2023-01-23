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Оккупанты ударили по 4 районам Харьковщины, погибла женщина - ОГА

Станислав ПогориловПонедельник, 23 января 2023, 09:09
Фото: Синегубов в Telegram

За минувшие сутки захватчики били по населенным пунктам 4 районов Харьковской области, попали в жилой дом, ранен мужчина, погибла пожилая женщина.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "За прошедшие сутки враг продолжал обстрел мирных населенных пунктов Купянского, Харьковского, Богодуховского и Чугуевского районов".

Детали: По его словам, в Купянске вражеский снаряд попал во двор жилого дома, в Волчанске также зафиксировано попадание в частный дом. Ранения получил 49-летний мужчина.

 

Также в селе Петровка Золочевской общины от вражеского артобстрела погибла 67-летняя женщина.

 

Кроме того, около 22:00 оккупанты нанесли ракетный удар, предварительно из ЗРК С-300, по поселку городского типа Песочин Харьковского района. Разрушено хозяйственное сооружение.

Темы: Харьковская областьвойна
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